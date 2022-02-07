劉天正：從日本松下政經塾 到香港政治人才培養

提升從政者內才與外才

在本文，「內才」指的是人本身的學問和宏觀的大局觀念，而「外才」指的是與群眾交往及以民為本的思想。過去香港的政治人才培訓，主要依賴政黨體制、政務官體系，但兩種制度皆存在不足，都未能培養出內、外才兼備的管治人才，可說是導致社會深層次矛盾多年來都得不到解決的原因之一。政黨體制着眼於培訓人的外才，參與各級選舉的人受選票限制，把時間都放在地區，雖然能直接走入群眾，但經常忽略了內才培養；政務官則雖已具備一定內才，熟悉香港政府內部政策，卻大多缺乏國家、國際大局觀念，加上特區政府沒有基層調研的風氣，導致政務官甚少有走入群眾的外才質素，沒有中國政治傳統的民本思想，容易脫離群眾，養成官僚主義作風。

政經塾3年教育 培養堅定政治家

要培養香港從政者的內、外才，我們可以參考日本「松下政經塾」的經驗。「經營之神」松下幸之助無人不曉，他拿出120億日圓創立松下政經塾，每年花費高達6億日圓經費，正是要為日本培養未來的政治人才。私塾的學生都是有志從政的年輕人，自薦接受為期3年的教育。他們每天打掃、唱塾歌、念塾訓、學茶道，體會日本傳統文化，提升個人修養；學歷史、讀經典，以古鑑今，了解自己從何而來，提升宏觀層次的大局觀念；到工廠中體力勞動，與第一線工人一同工作，體會基層生活，了解人民想法；還得要在一天內走完100公里，鍛煉體能與毅力。

由此一來，松下政經塾培養出來的政治家都有堅定立場與信念，明白參與政治的本心是要以民為本、為民服務，清楚看到問題的本質，不被雜亂的現象所困擾，真正做到內、外才兼備。自1979年成立以來，松下政經塾所培養的政治人物遍佈日本參眾兩院，前首相野田佳彥亦是私塾的學生，可見松下政經塾多年來真正影響着日本發展。

培育賢能愛國者 助力良政善治

當然，要在香港覓地建立私塾，邀請有志從政者全職受訓3年，目前在資源和效益上並不可行，但松下政經塾的經驗仍然值得我們借鑑。過去半年，民建聯先後推出「政道」、「賢路」、「私塾」及「施政辯論擂台」，希望培養內、外才兼備的學員，為議會和政府輸送既有理念、思想深度，亦有政策能力的治政人才。計劃中，學員能夠透過學歷史、讀經典，建立宏觀層次的大局觀念，了解中國傳統文化的精髓及智慧，提升理念與思想深度，讓未來施政能夠駁上中國的政治傳統；理性辯論政策，熟悉政策本身利弊及推行困難，增加對政策的了解；通過政策倡議考核，確保學員清楚看到社會問題的本質，能夠從群眾角度出發，提出以民為本的解決方法，培養外才質素。

在完善選舉制度後，香港政治制度經歷範式轉移，治港者必定是愛國者，議會、施政將從過往糾纏於立場鬥爭的「政治煽動騷」轉化成務實的政策討論，治港者能力的高低將全面取決於他們的內才與外才。民建聯作為香港最大政黨，應肩負起培育賢能愛國者的責任，除了為黨內人才提供培訓，亦應為所有理念相近的建制派提供培訓資源與支援。長遠而言，民建聯能夠把這班完成培訓的學員加入人才庫，按他們的能力和專業推薦加入政府、出選議會或參與地方行政管治，充當「旋轉門」的角色，為香港落實良政善治出力。

作者是民建聯執行委員

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[劉天正]