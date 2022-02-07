劉天正：從日本松下政經塾 到香港政治人才培養

【明報文章】新一屆立法會會議開始，議事堂一改過去暴力、謾罵的亂象，迎來了立法會議員在今屆第一次特首答問大會中認真討論民生議題的良好開局。討論的議題由市民一直關注的房屋，到新界北應如何定位，應有盡有，突顯了在完善選舉制度後立法會的廣泛代表性。正因往後立法會不會再糾纏於立場鬥爭，而是專注於深入討論民生議題，要落實良政善治、解決香港深層次矛盾，提升從政者的內才與外才十分重要。
提升從政者內才與外才
在本文，「內才」指的是人本身的學問和宏觀的大局觀念，而「外才」指的是與群眾交往及以民為本的思想。過去香港的政治人才培訓，主要依賴政黨體制、政務官體系，但兩種制度皆存在不足，都未能培養出內、外才兼備的管治人才，可說是導致社會深層次矛盾多年來都得不到解決的原因之一。政黨體制着眼於培訓人的外才，參與各級選舉的人受選票限制，把時間都放在地區，雖然能直接走入群眾，但經常忽略了內才培養；政務官則雖已具備一定內才，熟悉香港政府內部政策，卻大多缺乏國家、國際大局觀念，加上特區政府沒有基層調研的風氣，導致政務官甚少有走入群眾的外才質素，沒有中國政治傳統的民本思想，容易脫離群眾，養成官僚主義作風。
政經塾3年教育 培養堅定政治家
要培養香港從政者的內、外才，我們可以參考日本「松下政經塾」的經驗。「經營之神」松下幸之助無人不曉，他拿出120億日圓創立松下政經塾，每年花費高達6億日圓經費，正是要為日本培養未來的政治人才。私塾的學生都是有志從政的年輕人，自薦接受為期3年的教育。他們每天打掃、唱塾歌、念塾訓、學茶道，體會日本傳統文化，提升個人修養；學歷史、讀經典，以古鑑今，了解自己從何而來，提升宏觀層次的大局觀念；到工廠中體力勞動，與第一線工人一同工作，體會基層生活，了解人民想法；還得要在一天內走完100公里，鍛煉體能與毅力。
由此一來，松下政經塾培養出來的政治家都有堅定立場與信念，明白參與政治的本心是要以民為本、為民服務，清楚看到問題的本質，不被雜亂的現象所困擾，真正做到內、外才兼備。自1979年成立以來，松下政經塾所培養的政治人物遍佈日本參眾兩院，前首相野田佳彥亦是私塾的學生，可見松下政經塾多年來真正影響着日本發展。
培育賢能愛國者 助力良政善治
當然，要在香港覓地建立私塾，邀請有志從政者全職受訓3年，目前在資源和效益上並不可行，但松下政經塾的經驗仍然值得我們借鑑。過去半年，民建聯先後推出「政道」、「賢路」、「私塾」及「施政辯論擂台」，希望培養內、外才兼備的學員，為議會和政府輸送既有理念、思想深度，亦有政策能力的治政人才。計劃中，學員能夠透過學歷史、讀經典，建立宏觀層次的大局觀念，了解中國傳統文化的精髓及智慧，提升理念與思想深度，讓未來施政能夠駁上中國的政治傳統；理性辯論政策，熟悉政策本身利弊及推行困難，增加對政策的了解；通過政策倡議考核，確保學員清楚看到社會問題的本質，能夠從群眾角度出發，提出以民為本的解決方法，培養外才質素。
在完善選舉制度後，香港政治制度經歷範式轉移，治港者必定是愛國者，議會、施政將從過往糾纏於立場鬥爭的「政治煽動騷」轉化成務實的政策討論，治港者能力的高低將全面取決於他們的內才與外才。民建聯作為香港最大政黨，應肩負起培育賢能愛國者的責任，除了為黨內人才提供培訓，亦應為所有理念相近的建制派提供培訓資源與支援。長遠而言，民建聯能夠把這班完成培訓的學員加入人才庫，按他們的能力和專業推薦加入政府、出選議會或參與地方行政管治，充當「旋轉門」的角色，為香港落實良政善治出力。
作者是民建聯執行委員
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