黎蝸藤：東沙屬於廣東 美國不會協防（下）

日本沒把「日佔東沙」視為台灣一部分

「新南群島」是日本對南沙群島一部分島礁的稱呼，它不包括東沙和西沙。1939年3月30日，日本閣議通過《新南群島行政管轄決定》，把「新南群島」領土編入台灣高雄市管轄，隨後發布的《第一一三號令》明確「新南群島」地界為「東經111至117度和北緯7至12度之間」。同日，台灣總督府發布《總督府告示第一二二號》說明，新南群島中的主要島嶼有北二子島、南二子島、西青島、三角島、中小島、龜甲島、南洋島、長島、北小島、南小島、飛鳥島、西鳥島、丸島。這兩份法令都說明東沙（和西沙）不在「新南群島」地界內。

有可信資料顯示，當時高雄政府確實「代管」了東沙和西沙的一些民事項目（比如管理氣象站），但兩地都由日軍管治而非台灣總督府，日本並沒有把兩地視為「台灣一部分」。在日本人視角中，東沙是「日佔中國領土」，西沙則是日控「中國和法國（越南）的爭議領土」（日本承認西沙屬中國，但在西沙上還有法國軍隊駐守）；只有南沙（新南群島）才是歸台灣總督府管轄的「日屬台灣領土」。

也有曰「《舊金山和約》中，日本在放棄台澎時一併放棄對東沙島的擁有」、「東沙島是台灣的一部分，地位類似澎湖、綠島、蘭嶼等島嶼，算是台灣的離島」。這種說法同樣錯誤。

戰後領土安排 東沙幾乎從未被討論

在戰後討論領土安排時，東沙島幾乎從未被討論過。當時美國國務院各個版本的領土安排討論（這是戰後美國主導的遠東領土安排的基礎，見Post World War II Foreign Policy Planning: State Department records of Harley A. Notter, 1939-1945及其他史料），裏面詳細討論過西沙和南沙的歷史沿革和歸屬問題，但都沒有討論東沙。二戰後《舊金山和約》第二章第二條處理戰後領土安排，台灣屬於第二款「日本放棄對台灣、澎湖群島的一切權利、權利名義與要求」，西沙和南沙屬於第六款「日本放棄對南沙群島與西沙群島的一切權利、權利名義與要求」。條約中同樣沒有涉及東沙歸屬。從草案第二版起，第二款涉及的「台灣、澎湖」分別以經緯度和列舉周邊小島的方式，規定其界限，同樣不包括東沙島。相反，綠島、蘭嶼等都在地理界限和列舉島嶼之列。因此，戰後東沙島的歸屬未被討論的唯一原因，只能是各方都認可東沙是日本「非法佔領」的中國領土，戰後自然應「回復原狀」，即屬於中國，毋須討論。同樣按戰爭中被佔領領土在戰後應「回復原狀」的邏輯，莫說東沙在當時亦不屬台灣管理，即使真的如是，在戰後也當然還是「屬於廣東」。

戰後的中華民國政府也討論過東沙的地位，儘管一開始確實因「二戰期間由高雄管理」、「距離台灣較近」、「有台灣漁民活動」等理由而有人提議讓台灣管轄，但政府最終決定，所有南海島嶼（東沙、西沙和南沙）都由廣東省接收（民國35年8月1日，節京陸字第七三九一號）。1946年9月，中華民國派軍隊「接收」東沙島，由廣東省管轄。

被台灣實際管理 只是內戰後果

1949年，東沙曾短暫地被國民黨政府劃歸新建的「海南特別行政區」（為籌建海南省作準備），但很快海南島被中共奪得。此後在中共建制中，東沙依然屬廣東省；在台灣的建制中，東沙先屬軍方「東沙守備區」，沒有特定的行政歸屬。直到1990年代冷戰結束後，南海沿岸各政府相繼把南海島嶼「民事化」（即由民政府而非軍方管理），這樣東沙島才被台灣當局劃歸高雄市管轄。顯而易見，現在東沙被台灣實際「管理」，單純是中國內戰的後果，而不能證明「東沙屬於台灣（省）」。

事實上，國民黨在大陸潰敗後，在中國大陸沿岸一圈，從浙江的舟山群島到廣西的潿洲島，還佔據着一大批島嶼，在此後幾年才大部分陸續被攻佔或放棄。金門、馬祖就是這個過程的「遺蹟」。東沙島也是這類「遺蹟」。不同的是，金門馬祖有常住人口，它們一直被劃歸「福建省」（當然現在「福建省」基本名存實亡），還曾經能選出「福建國大代表」。東沙之所以被台灣歸為高雄市，最主要原因可能是東沙島上根本沒有軍人之外的常住人口，把它單獨列為「廣東省」未免太過不相稱，也沒有選舉代表的必要。

東沙或是美「戰略模糊」中最清晰部分

以上討論充分說明，東沙島不但在國際法上是公認的「中國不可分離的一部分」，在「國內法」上也是「中國廣東省不可分離的一部分」，它絕不屬於台灣。無論中國大陸是否奪取東沙，其他國家都沒有任何法律基礎干預。

事實上，在1954年美台簽署的「共同防禦條約」第六條，就規定「所有『領土』等辭，就中華民國而言，應指台灣與澎湖」，這個「台灣與澎湖」的用詞，與當時生效不久的舊金山和約是完全一致。鑑於美國和國民黨政府都承認舊金山和約的有效性，可以推斷，其涉及的地界亦完全一樣。雖然「共同防禦條約」是一個已被廢除的條約，但從中還是可推斷出，東沙不在美國和國民黨政府歷史上的共同防禦範圍內。依照這樣的邏輯，更難認為美國會「協防東沙」。

因此，儘管美國在台灣問題上長期採取「戰略模糊」，但東沙很可能屬於戰略模糊中的相對最清晰部分。加上軍事實際操作層面的考慮，如果台灣有人認為美國會「協防東沙」，恐怕會大大失望了。

（編者按：上篇見bit.ly/3r1V7Kq）

作者是旅美歷史學者

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[黎蝸藤]