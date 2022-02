葉兆輝：應對人口零增長 須增社會吸引力

鼓勵結婚、生首胎 比生三胎更重要

因應許多年輕人對成家立室的觀念轉變,以及養育孩子的經濟成本巨大,結婚人數不斷下降,同時,結婚年齡的中位數也持續上升、離婚人數遞增,未來的出生率幾乎肯定會再下滑。雖然內地推廣三胎政策,可是成效未如理想。其實,要鼓勵已有兩個孩子的夫婦生育第三胎是談何容易,再加上過往一直推行一孩政策,可以參與的、有兩個孩子的夫婦人數實在有限。在2021年的1000多萬新增嬰兒中,只有40萬左右是第三胎。從我們的分析來看,政策應聚焦在鼓勵未婚的年輕夫婦早點結婚生育,及鼓勵已婚而未有孩子的夫婦生第一胎,這樣遠比要求已育有兩胎的夫婦生育第三胎更重要(註1)。

「丁克夫婦」可在稅制中貢獻更多

在過去40年,內地已婚年輕男女數目大大減少。1982年,大部分男性約在25歲結婚,而大部分女性則在約22歲結婚。到2021年,男性和女性結婚年齡的中位數推遲了許多,保持單身的年輕人比率之高是前所未有。已婚夫婦更喜歡以「不生孩子的自由」(childfree)為傲,而非糾結於「沒有孩子」(childless)的愁緒。隨之而來的是內地家庭平均人數從1990年的3.96,減少至2020年的2.62。

天主教教宗方濟各曾指那些飼養寵物而不生育的夫婦「自私」(selfish),引發社會不少迴響。其實教宗看到意大利出生率下降到一個超低水平,恐怕人口會不斷萎縮而出現「悲劇」。幾年前,香港家庭計劃指導會調查已婚夫婦所期望的子女數目(註2),顯示約有三分之一已婚女性的理想家庭人數,是少於其現實生活中的家庭人數。有很多家庭因為擔心經濟負擔而未能夠達到理想家庭人數,因此,一些「不生育」夫婦,只是一個務實的妥協,而非自私行為。誠然,某些「丁克夫婦」(「DINK」,即「dual income, no kids」)比其他人相對擁有更多可支配的收入,自由享受生活。在某程度上,他們可在稅收制度中作出更多貢獻,因此政府就可以運用資源,為那些仍擔憂子女是否飽足的父母提供更多、更完善的支援。

努力避免人才流失 並招攬外援

任何一個社會都確實需要有更多年輕人來維持經濟和社會發展。中國近年大力發展人工智能,在製造過程中應用更多自動化流程,減少依賴勞動力,技術的進步大幅提高了生產力,亦彌補了人口近乎零增長和人口老化所導致的勞工短缺。事實上,中國去年8.1%的GDP增長,令人矚目。有較早的研究已指出,需要將生產力提高到至少8倍,才能取得這樣的成果(註3)。

同樣,自2021年起,極低水平的出生率已成為許多高收入亞洲國家和地區的常態——香港、新加坡、韓國和台灣都開始面對人口零增長,甚至負增長的挑戰。對一些國家來說,移民是決定未來人口增長的一個重要因素。然而,與其他西方國家如美國、澳洲、德國、加拿大和英國相比,我們在吸引人才方面的競爭力不強。其實,這些高收入的西方國家所面對的人口老化和低生育率問題,都是透過招攬外地移民來緩解。故此,政府需制訂有遠見的計劃來提升人力資本,就如為本地居民提供更多培訓和進修機會,以改善內部情况,增加吸引力招攬外國人才。

我們需要一些創新措施和最新科技來應對日益增長的老化人口,不僅要在財政負擔能力和可持續性方面做好準備,而且要為老年人口提供醫療和福利的照顧,尤其是那些缺乏子女支援的老年人。簡單而言,我們要努力避免本地人才流失海外,並需增強本身的競爭力和吸引力,招攬外援。

在急劇發展的中國,社會收入不平等和城鄉差距已成為需要關注的社會問題。此外,環境污染仍是經濟發展的代價,空氣、水和土壤污染成為許多高收入和急劇發展的亞洲國家及地區之主要公共衛生問題。隨着科技發展,以及政府在保護環境與提升福利方面施行適當政策,相信內地仍有機會扭轉此局勢。然而,無法逆轉的卻是人口增長下降和負增長的趨勢,筆者盼望當局可以制訂有效的人口政策,減緩下降速度,爭取更多時間以做好充分準備。

