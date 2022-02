盧荻：抗疫政治的輕與重

西方政治建制的忙與盲

在這輪攻勢中,面對全球大流行瘟疫籠罩下西方的內部困境以及與中國的緊張關係,政治建制的自稱左翼顯然是在忙於安內,倒是右翼率直也沒空後顧了,主動出擊攘外。

以年初英國《新政治家》(The New Statesman)雜誌和美國《國家》(The Nation)雜誌的專文為代表,左翼着力清理門戶,將圈內抵制敵對中國者,標籤為新時代的「坦克派」(tankies)。其中,《新政治家》將中國界定為世界上的邪惡勢力,支持西方向中國發動冷戰,倡言必須清除工黨內部在這個問題上的異見。《國家》的基調略為迂迴,借用被採訪者之口批評「美國民主社會主義者」(與民主黨關係複雜的、美國規模最大的左翼政團)迴避施壓中國,並借圈內的香港、台灣成員之口,將異見標籤為「威權主義、法西斯主義」。這些言論所反映的,是西方建制左翼的成見,同時還有更複雜的西方工人階級與中國的關係、西方的工人貴族政治問題,這必須另文分析和評論。

倒是右翼乾脆,直接就是投槍擲向中國,標靶是抗疫政治。這其中,《紐約時報》一篇評論將從西安到全中國的抗疫表現比擬為納粹大屠殺,並宣稱積極參與抗疫的中國民眾犯着集體性的「平庸之惡」(註1)。《福布斯》雜誌一篇文章同樣語出驚人,揚言中國的疫情致死人數被系統隱瞞了,真實人數是170萬,卻被壓低至公布的4636(註2)。如此種種,在中國的話語空間所引發的反應,與其說是憤慨,毋寧說是驚詫,難以想像這世上竟然還有道德底線至於此者。

對「動態清零」講道理

討論、評論抗疫和抗疫政治,本來毋須如此,毋須只靠此類聳動話語,否則也就是自娛自樂而已。《紐約時報》隨後的另一篇文章(註3),標題是「中國的清零政策正在製造一場疫情災難」,雖說用語以至立意顯得刻毒,畢竟還是試圖說出它的道理,而從中國的角度看也有其警醒作用。差不多同時,國際貨幣基金組織總裁對中國抗疫的評論,語調稍為溫和,但基本上也是同一立意,所說的也是同一道理。

這個道理可以概括如下。首先是世界大勢,據說新冠病毒變異來到Omicron已經是無可防避,而病毒的毒性顯著降低及群體免疫的形成,又意味着毋須過度防避。這樣,隨着西方國家轉向「與病毒共存」,世界各國必然只能跟隨,於是突顯出中國「動態清零」策略的困境:既然病毒無可防避,動態清零變成不可能,而且勢必導致災難性的後果,即因為欠缺自然感染以及國產疫苗的防護力不足,要達到群體免疫極其困難;與此同時,動態清零的實施手段必然是大範圍關停、封鎖,這導致高昂的社會成本,並且對中國和世界經濟造成嚴重破壞。

這個道理是否現實?或許可以判斷,西方國家放棄抗疫已經是勢不可當(能否以及以什麼代價達至群體免疫是另一回事),中國確實有成為全球大流行瘟疫窪地的危險。只是,中國的動態清零是否就變成不可能,這是言之尚早。疫情危險增加的同時,精準抗疫的手段也在發展,從而,抗疫成本是否會越過社會承受力的界線,這也是言之尚早。

也對「與病毒共存」講道理

如果說,新冠病毒毒性真的是已經降低到流行感冒的水平,那全世界都不會追求清零,中國亦不會,至多會以動態清零爭取時間來發展和接種有效疫苗,平安過渡到「與病毒共存」。問題是在現階段,不論是在中國還是在西方,放棄抗疫是極其危險和不負責任的做法,可以預見的危險包括:

(1)疫苗防線未必可靠,突破了就只能依靠自然感染,這是適者生存,冷酷的社會達爾文主義,大大降低了現代人類文明的底線;

(2)突破防線之後,縱使重症率和致死率低,但因為輕症者基數大,其後果一是醫療資源擠兌,二是成為病毒變異的溫牀;

(3)全球範圍的疫苗配給極不均衡——以最簡單的指標,即接種總劑量與總人口的比率看,至2022年1月20日,西方七國集團是約176%,中國內地是約206%,餘下的全世界僅僅是約98%——高接種率的發達國家放棄抗疫,意味着極其自私地將不發達世界置於險地,而這又會促進病毒變異,帶來回旋鏢效應;

(4)縱使是輕症,其長期後遺症尚未明確,有充分的理據相信不容輕視,而因為患病群體基數大,對全社會的風險也大;

(5)同樣,疫苗本身對身體的長期負面影響如何,這也是有待確認,畢竟,迄今使用的各種疫苗都有「匆促上陣」的意味,不僅是mRNA疫苗,即使是較為考慮穩妥原則的滅活疫苗也是存在風險。

以上第一至第三點,自2021年下半年以來已經成為世界範圍的現實,於今愈演愈烈。西方國家包括極端的英美並不是不知道這種種,只是他們已經沒有選擇餘地了,只能在「與病毒共存」一條道走下去,所謂「防無可防,乾脆不防」。

抗疫政治 不容輕浮

抗疫政治確實是當前世界的頭等大事。一方面,西方政治建制對中國疫情的評論,在2020年中無奈放棄了幸災樂禍的「切爾諾貝爾時刻」(Chernobyl Moment)這個用語,改用滿是嫉妒味道的「斯普特涅克時刻」(Sputnik Moment),就是期待中國的抗疫成功與西方的抗疫失敗只是短暫現象、這種對比很快會得到扭轉,而無情的現實卻是迄今轉折並沒有出現。另一方面,抗疫失敗勢必衝擊政治——本來,如果這個世界沒有中國,他們會說病毒防無可防是「天注定」,現在既然無法這麼說,就必須盡力推動中國放棄動態清零,採取與病毒共存策略了。

而中國其實亦並沒有「清零拜物教」,沒有西方輿論喜歡臆造的「堅持清零是為了領導人的顏面」、「執著清零是為了政治宣傳所需」。至少在正式宣示上,也就是對全國人民和全世界的承諾上,中國所堅持的是生命至上原則,所實施的政策是盡量建立在科學判斷之上。

因為之前兩年的抗疫成功,中國至少在現階段還有選擇空間,就是一方面繼續動態清零,另一方面發展疫苗並普及接種,同時可以觀察世界範圍的上述第一至第五點情况的演變,再做調整。所以,中國是否會沿着動態清零一條道走下去、會否變成所謂「孤島」,那是遠景,不應該跟現階段的策略和狀况混同。至於西方世界,在這個新自由主義意識形態主導的年代,它們以「自由地選擇」(free to choose)來正當化抗疫失敗、放棄抗疫,究實卻是「自由地喪失」(free to lose),至少疫情迄今如是。

作者是倫敦大學亞非學院經濟系教授

