曾志豪：港台禁歌風波 打倒昨日的我

港台回應一如所料：「港台一直支持本地的中文流行音樂發展，節目主持均以專業角度，選擇配合節目的歌曲播放。」但這個回應沒有「否認」，沒有「澄清」。

1月26日《明報》娛樂版新聞〈港台向DJ下達「十大禁播」名單〉報道：有港台DJ匿名向明報表示，收到有關「禁播名單」通知；明報再向另一港台中人了解，據稱下禁播令的人是港台某高層。

如果「禁播」一事子虛烏有，一個廣播機構理應大力澄清，因為「禁播」對機構形象、特別對推動本地流行音樂有重大影響。

到底香港電台是否真有禁播名單？有這種政治需要嗎？

一切有迹可尋。廣播處長李百全上任之初發生的「抽起LMF訪問」事件，已經明確宣示，香港電台要搞新一套的「官方認可意識形態」，不論是因為粗口還是政治表態，反正不符官方要求便要撤下。而這本來是「舊日」香港電台「包容多元」的特色，提供非商業非主流的表達空間，今天香港電台「完善了」。而在社會上無聲無息的國劇《號手就位》主題曲《向前衝》登上了中文歌曲龍虎榜冠軍，已經宣示「政治任務」凌駕「音樂專業」。

從中共歷史觀察，毛澤東一早便提出「文藝要為人民服務」，鄧小平則擴充為「文藝要圍繞着實現四個現代化的共同目標」。

這等於明白表示，文藝創作是為政權而服務，如果政權認為你的創作「污衊社會主義」，便是「毒草」，要拔除。一旦政治標準介入文藝創作，便是創作的死亡。今天傳聞中香港電台的禁播歌手名單，不過是「毒草」的現代版。早晚香港會出現新時代的「樣板戲」，不知港台會否把網絡大熱的《2035去台灣》選為年度冠軍？

諷刺的是，傳聞中被禁的達明一派，其實在2019年奪得了香港電台「十大中文金曲」最高殊榮「金針獎」，黃耀明上台時講了一番肺腑之言：「我諗就係嗰種創作同埋言論嘅自由，成就咗咁多年嚟嘅達明一派……今日我哋呢個城市，到處都係禁忌、到處都係紅線，呢啲嘅紅線同埋禁忌，將會扼殺流行音樂同埋藝術嘅發展，恐怕這個璀璨都市光輝到此。」如果「明哥變禁歌」，即是香港電台否定自己的過去，難怪要和無綫合辦「香港金曲」，這才能合理化用全新的審查標準去打倒昨日的自己。

作者是傳媒工作者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[曾志豪]