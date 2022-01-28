葉秀亮：對香港下屆特首的建議和期許

要達此目的，下屆特首必須有麥理浩和李光耀的眼光格局。文章亦會提出下屆特首需注意的數個重大風險和隱患，若處理不當，將足以使其施政馬失前蹄，甚至全軍盡墨。

房屋和經濟是重中之重

麥理浩最令人景仰和懷念的政策，就是成立廉政公署和推行十年建屋計劃。在李光耀眾多政績中，發展經濟和建立能夠滿足約八成國民擁有自置居所的「組屋」制度，仍是最令人景仰和懷念的兩項政績。由此可見，解決房屋問題、發展經濟和使香港再創輝煌，將是影響下屆特首執政和卸任後評價的重中之重。

正如筆者去年9月27日《明報》文章所述（註1），由於不滿地產商的多方阻攔，及房屋官員一直逃避應以政治勇氣和手段去解決香港房屋問題的責任，筆者和一些有識之士，過去多年一直透過不同渠道向中央反映和投訴香港的高房價、高租金、公營房屋嚴重不足、劏房蝸居、人均居住面積不健康地小，與其他社會問題。結果罵下罵下，竟然被我們「罵出一個春天來」，中央早前表態香港須在合理時間內解決房屋問題，並據報勸解香港地產商「遊戲規則已改變」。

因此，下屆特首必須清楚認識中央和香港市民此重要期望，以無畏精神排除萬難、化解反對的政商力量及有需要時向中央反映情况、大規模覓地和建屋、踢走不盡責的房屋及土地官員以立聲威，並選拔有理想、能力的人才專責解決香港房屋問題。考慮到財政原因、市民更希望有自置居所和李光耀所述的利弊，筆者認為公營房屋應以「居屋為主、公屋為輔」，只要持之以恆一直建屋，最終必受港人敬仰和中央賞識。

須建立能管好和發展經濟的人才庫

另外，由於增加房屋供應可能帶來房價調整，管理宏觀經濟和發展經濟，均要求相當強的經濟專業來處理。若下屆特首續如歷屆政府般誤用「冒牌經濟專家」，將再度拖累特首認受性、整個施政團隊表現和全港市民福祉，嚴重的甚至重蹈當年董建華一出閘就出事的慘痛經歷，筆者有需要在此以累積了40多年的經濟及金融政策鑽研心得，指出找到真正專家和用錯冒牌專家的重大分別，並順道指出未來數個可影響經濟和特首政績的可能挑戰。

首先是增加房屋供應所可能帶來的房價和經濟下調。作為資產泡沫、金融危機和亞洲房市結構的領先研究者，筆者曾親自到訪新加坡和香港的金管局，解釋筆者有關房市泡沫「孕育期」、「發展期」和「最後期」的論述，指出兩地金管局須推出極強烈的遏抑房市措施，才可阻止泡沫自動進入更大泡沫，及其後的泡沫爆破、金融風暴和經濟蕭條。猶幸當時新加坡金管局接待筆者的是一名具足夠經驗和經濟理論基礎的經濟學博士，明白筆者論述的重要，並能與其團隊研究出足夠強烈的第五輪、第七輪和第八輪遏抑房市措施，從而阻止當地房市出現巨大泡沫。相反，當時香港金管局總裁陳德霖沒理會筆者的建議，再加上當時房屋官員沒盡責提供足夠房屋供應，以致房價和租金迅速升至現今民怨沸騰的水平。

猶幸隨着中央表態，下屆特首必須盡心盡力，盡快增加公私營房屋供應。然而，由於香港房價已處嚴重泡沫水平，即使是中輕度負面事件，也可刺破香港房市泡沫，引發房價暴挫、後續金融風暴及經濟蕭條。猶幸若政府現在開始全速覓地、發展土地配套和建屋，仍有數年時間可一方面逐步擠泡沫，另一方面逐步增加房屋供應。然而，如何在兩者間覓得平衡，並透過嚴謹政策設計和精密政策信息傳遞來掌控市場預期及房價波動幅度，將相當考功夫。莫說繼續誤用冒牌專家必死無疑，即使用了一流經濟專家，也可能因一個失誤而全軍盡墨。

然而，問題亦不是不能解決，關鍵是要如筆者在2005至2012年所建議及設計的中國匯制改革規劃和路線圖般（註2），事前要有一個精密和萬無一失的設計，再加入在出現情况時可隨時協助調整的政策設計。

比如說，在增加房屋供應時，應如新加坡在1997至1998年般，以「居屋售價」為固定（但可調整）的政策指標，而不是如當年董建華般以「居屋數量」（「八萬五」）為固定的政策指標。正如註2書本第十章所總結，新加坡由於採用前者，以致亞洲金融風暴只造成當時組屋的滯銷，固定的組屋售價沒有對當時房價和經濟造成太大的額外下調壓力，而滯銷的組屋在過後數年亦逐漸被消化。相反，1997年香港房價正處嚴重泡沫水平，再加上對冲基金來襲，董建華的「八萬五」建屋指標和利息急升，影響了市場預期和引發香港房市泡沫爆破，造成香港房價一瀉千里、後續金融動盪和長達7年的經濟蕭條。

以上例子顯示，能否找到宗師級經濟政策設計者，然後再用一個事前已組織好的真正經濟專家團隊來協助審核漏洞和評估可行性，將是下屆特首能否順利解決香港房屋問題、完成國家任務、受香港市民敬仰的重要一環。

其次是香港現在的冒牌專家根本不能管好及發展香港經濟。正如前述，由於香港過去近30年均用了不合格冒牌經濟專家，才於1990至1997年出現巨大房市泡沫，及1998至2003年的後續金融風暴和經濟蕭條。更糟的是，港府沒有汲取教訓，耐心尋找和培養一批可管好宏觀經濟的真正經濟專家，以致2009年至今又出現更大的房市泡沫，為未來經濟和上述房策留下嚴重隱患。

另外，早前在新加坡《聯合早報》和The Business Times，筆者已詳細解釋，由於美國聯儲局主席鮑威爾的政策失誤，美國和環球已進入中高通脹年代，而日後中高通脹下的民怨，亦足以打殘港府民望和認受性（作者按：其實鮑威爾是律師出身，並非真正經濟專家，由此可見誤用冒牌經濟專家的傷害）。

在經濟發展方面，由於用錯冒牌專家，香港現今已幾無工業可言。相反，新加坡的合格經濟官員，仍能提升和保留其電子業、煉油業、精密機械業和軍工業，將造船業提升至造鑽油台業，發展了藥劑業，並開始嘗試發展包括飛機的航天零件製造業。

籌組專家團隊為難題解套

因此下屆特首或有志財金官員，若想留下一個較好的治港名聲，須慎重處理房屋和經濟兩大問題，並籌組相關專家團隊，就中港重要經濟難題，提出詳細解套方案和設計，讓香港提升至較合理的新加坡水平，甚至更高的美國或英國水平。

註1：bit.ly/3i9A4kt

註2：詳見Paul Yip S. L. (2011) China's Exchange Rate System Reform, World Scientific: Singapore.

（作者聯絡電郵：aslyip@ntu.edu.sg）

作者是新加坡南洋理工大學經濟系副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[葉秀亮]