周永新：「畀面奉承」要不得 「公平公正」回正軌

以上兩個事件，表面上看並不關連，因為如果疫情沒有加劇，名人生日派對不會有確診者，公眾不會知道名人曾舉行生日派對；又如果生日派對沒有高官和立法會議員出席，也沒有出現與防疫有關的涉嫌違法行為，就算生日派對嘉賓中有確診者，相信亦不會引起社會關注。

昔日畀面奉承文化會否捲土重來？

現在特首最感頭痛的，是如何處理官員涉及的可能違法行為。她曾明言，不會讓事件不了了之，現在要看公布的懲治是否符合公眾期望，因為關係到政府的誠信和問責。筆者寫此文的目的，並非評論政府防疫抗疫工作的得失，也無意對生日派對涉及的可能違法行為作揣測；但若然把兩件事結合一起，也可看到近年社會出現的一些值得大眾深思的轉變。

第一，對於名人生日派對，看來市民擔心的，是香港昔日的「畀面」和「奉承」文化，似乎有捲土重來之勢。市民不明白的是，一位有人大代表身分和幾間公司董事名銜的人物，為什麼舉行生日派對竟可得到多名問責官員、部門首長及20名立法會議員到賀？

有人指出：這位舉行生日派對的名人，是去年產生的1400多名選舉委員會委員中的一位（部分席位出缺），而選舉委員會負責選出40名立法會議員，一些當選的立法會議員藉機道賀，也可算是符合華人社會的「謝票」選舉文化。但選委有1400多人之多，怎可有選委生日便去「謝票」？

上世紀八九十年代，筆者是幾個重要諮詢委員會和法定組織的成員，不時收到相關組織和團體邀請，出席他們安排的各種公開或私人聚餐或宴會，但筆者自覺有公務在身，為免遭人詬病，於是一一婉拒；况且這種「畀面」派對，多沒有什麼實質意義，也不會增加彼此了解和認識。

香港的「畀面」文化，有一段時間沉寂下去，今次市民不明白的是：高官為什麼要出席這樣人來人往、只會打個招呼的宴會？官員不出席又真的不「畀面」嗎？筆者希望今次生日派對引起的關注，能夠令似乎有復蘇迹象的「畀面」和「奉承」文化，從此銷聲匿迹。

從生日派對事件還可看到的是，市民對官員的行為是有要求的：當疫情嚴峻的時候，官員怎可不以身作則，避免人群聚集？負責防疫抗疫工作的官員，不是苦口婆心呼籲市民不可鬆懈防疫的嗎？連跨家庭聚會亦應盡量減少，官員怎應出席200多人的生日派對？至於官員進入處所有否掃「安心出行」，及飲食之外有否戴口罩，市民期望政府有所交代。生日派對事件曝光後，市民對涉事官員的印象無疑大打折扣，連政府的誠信也受質疑——市民懷疑的是，政府在防疫抗疫工作上，是否講一套做一套？官員又是否上下一心防疫抗疫？

互助關懷 促發公民社會發展

第二，在兩年前的農曆新年前，新冠病毒開始傳入香港，港人汲取了2003年SARS的教訓，知道防疫的有效方法是出外時戴口罩、勤洗手，但那時口罩供應異常短缺，隨後兩三個月更出現搶購口罩潮，市民要各出其謀從世界各地覓來口罩，以防病毒蔓延。當時，社會出現了兩個現象：

一是事件引發市民的互助——大大小小不同組織和團體，紛紛發起關注社會弱勢社群的行動，一旦購得口罩，除保留部分自用外，更分發給有需要的市民，例如獨居長者。這種關注弱者的行動，延續了相當長的時間，直到口罩供應充足才停止。港人這種關懷行動，並不是因為這次疫情才開始，而是港人經歷過無數次危難培養起來的。

猶記回歸前，因香港的政治前途未明，有些港人移民走了，留下來的發覺若不加倍努力，香港難有自己的未來。就是在這種情况下，港人的互助和關懷逐漸建立起來，也促發了公民社會發展。回看今天情况，大環境出現急劇變化，港人願意看到「畀面」和「奉承」文化死灰復燃？還是再一次奮發圖強，重新建立富有時代意義的「獅子山精神」？

二是當疫情開始時，香港的地區網絡仍相當完整，那時不同政黨的地區辦事處及區議會所保持下來的聯繫，成為地區層面中，政府與居民的有效溝通橋樑。不過來到今天，隨着約三分之二區議員離職後，區議會的功能就算未完全消失，作用亦大打折扣。筆者在這欄曾建議取消區議會，意思並非否定區議會的作用，而是與其讓區議會「半生不死」，政府最好盡快作出決定，另設與市民溝通的渠道，因為政府制訂政策，不能一日無市民的參與——試看政府近日推出的防疫抗疫措施，屢屢引起市民反彈，例如安排屯門、深水埗、葵涌等區居民檢測，見到政府在做決定時，並未能得到市民意見作參考，也未能與受影響居民作有效溝通，箇中原因，就是缺乏區議員作為中介。區議會的存廢問題，特首認為應留待下屆政府做決定，但這樣一來，街坊可透過什麼渠道表達意見？

市民期望政府政策公平公正

第三，名人生日派對所以引起社會關注，因其中可能涉及違法行為，而市民的憤懣，說到底，是他們對公平和公正等觀念還是有堅持的！市民相信，政府限制人群聚集的規定，一旦實行，市民必須遵守，名人不能例外，立法會議員不能例外，官員更不能例外；唯有這樣，才是市民期望的公平和公正，才能符合港人珍惜的法治精神。

總結而言，筆者想指出的是，香港近一兩年發生的變化，確實令不少港人擔心，昔日在內地流行的「官場文化」可能在港出現，以至講求「關係」的政治操作和行為，逐漸在香港官場成為時尚。其實，市民對名人生日派對中牽涉的種種涉嫌違法行為反應這麼大，就是不想看到「畀面」和「奉承」文化，重新在港出現。無疑，香港必須發展一套適合國情和港情的民主之路，也不應硬搬西方民主觀念作為自己的圭臬，但在民主政制發展的轉變過程中，港人對公平和公正的堅持，仍應得到充分重視，絕對不可放棄，這才是重回正軌的正確途徑。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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