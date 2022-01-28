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2022年1月28日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：市民對官腔失耐性 冀言明怎合作抗疫 ／文：呂大樂
聞風筆動：疫情可控成疑 同步推疫苗通行證谷針／文：李先知
周永新：「畀面奉承」要不得 「公平公正」回正軌
葉秀亮：對香港下屆特首的建議和期許
曾志豪：港台禁歌風波 打倒昨日的我
陳加才：老有所用——長者就業挑戰與機遇
徐雪藍、鍾婉儀：稅務優惠政策 助力大灣區發展
筆陣：市民對官腔失耐性 冀言明怎合作抗疫 ／文：呂大樂
【明報文章】很多人都以為香港人「好難搞」（大意是難以討好）。他們意見多多，而且喋喋不休，你講東時他講西。總之，麻麻煩煩。
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筆陣：市民對官腔失耐性 冀言明怎合作抗疫 ／文：呂大樂
聞風筆動：疫情可控成疑 同步推疫苗通行證谷針／文：李先知
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