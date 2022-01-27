觀點
張志剛

筆陣

筆陣：誰感受我們的情緒？／文：張志剛

【明報文章】《南華早報》引述政府消息人士透露，行政長官準備撤換民政事務局長徐英偉，目前只是等待中央批准。建議撤換局長，權在行政長官，所以南華早報如此報道，那肯定是來自政府最高層所吹的風。

上 / 下一篇新聞