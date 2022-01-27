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2022年1月27日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：誰感受我們的情緒？／文：張志剛
聞風筆動：徐英偉「危危乎」 引發民建聯林鄭矛盾／文：李先知
李立峯：從回顧式評價到前瞻式評價——疫情如何影響民意
袁海文：申請疫苗保障基金的三座大山
潘志生：國安法煽動檢控的法律制衡
狄志遠：問責官員要真正問責
陳帆川：BBC能否跟Netflix競爭？
筆陣：誰感受我們的情緒？／文：張志剛
【明報文章】《南華早報》引述政府消息人士透露，行政長官準備撤換民政事務局長徐英偉，目前只是等待中央批准。建議撤換局長，權在行政長官，所以南華早報如此報道，那肯定是來自政府最高層所吹的風。
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筆陣：誰感受我們的情緒？／文：張志剛
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