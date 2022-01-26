邱量知：約翰遜勢危 保守黨政爭揭帷幕

連串事件見眾叛親離 派對門影響待觀察

踏入新一年，約翰遜決定放手一搏，即使Omicron病毒肆虐英國，仍拒絕再行封城，以取悅堅拒加強防疫措施的保守黨員。可幸英國在疫苗接種率極高的情况下，新增病例迅速回落，入院及死亡人數亦未見大幅增加。這一仗本來成功在望，卻突然爆出被名為「派對門」的醜聞：2020年5月英國實施包括二人限聚在內的嚴格封城時，約翰遜被指出席一個在首相府花園舉行、容許約100名賓客自攜酒水的派對。報道一出輿論嘩然，被視為「只許州官聚會，不許百姓見面」的例證，瞬間燃點眾怒。縱使約翰遜連日來放下身段認錯，又委派高級公務員格雷（Sue Gray）率領調查委員會查明真相，朝野內外仍深表不滿。下筆之際，保守黨下議院黨團有份左右相位的「1922委員會」正陸續蒐集該黨議員意向，一俟達到54人的目標，即可對約翰遜提出不信任動議。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）更直接要求約翰遜下台。

坐穩相位的選舉魔法 漸已不靈光

派對門是否壓垮約翰遜的最後一根稻草仍有待觀察，惟約翰遜為人粗枝大葉，經常語出驚人，早已是講求門第、事事規行矩步的英國政壇的異類。回顧他在任首相的兩年多時間，縱使英國深陷脫歐泥淖，又受新冠疫情重創，但約翰遜治下的保守黨仍然一步步跨過，甚至在2019年底的大選，以極大優勢獲得國會大多數議席。這一方面反映約翰遜及其內閣行政效率優秀，例如實現競選目標，在任內正式與歐盟完成脫歐談判；亦在應對疫情、施打疫苗及重啟經濟方面陸續取得進展。這些政績雖然有時候代價頗大，而且偶帶幸運成分，但仍成功說服選民，保守黨屬英國民眾首選。

不過，派對門事件餘波難息，正正顯示約翰遜賴以坐穩相位的選舉魔法，漸漸已不靈光：約翰遜身居國家重職，卻帶頭違反自己頒行的防疫措施，甚至以首相府屬工作場所，技術上自認為沒有違規等理由抗辯，本已大大打擊誠信。當事件發酵後，輿論陸續出現封城期間不能探視垂危親人的故事，甚至將約翰遜的派對照片，與英女王為遵守防疫規定而獨坐教堂一角送別王夫菲臘親王的相片對比，更令一眾保守黨國會議員面見選民時，難以為約翰遜的行為辯解。

保守黨新丁對約翰遜攻訐最猛

事實上，現屆國會有不少保守黨議員是在2019年大選首次當選，當中更不乏是從以往屬工黨的選區搶灘成功的新丁。這一批被稱為「紅牆議員」（Red Wallers）的保守黨員，正正在今次被謔稱為「豬肉批之變」（pork pie plot）的逼宮危機中對約翰遜攻訐最猛。這反映他們既對自己位居的搖擺議席深感不安，亦擔心約翰遜連串個人誠信醜聞及施政失誤會打擊保守黨形象，故欲除之而後快。

另一方面，約翰遜本已深知要穩住這批議會新丁的支持，故此他在任期間提出「英國再起」（Levelling up Britain）願景，試圖通過加大對倫敦以外其他城鎮的基建投資，促進地區經濟發展，改變英國社經長期側重倫敦的局面，以此籠絡選民長期支持保守黨。然而，最近一個由研究機構YouGov進行的民調顯示，有多達四分之三受訪者對這個願景聞所未聞或不求甚解，在英國一些地區（如英格蘭東北部和西北部），亦有三分之二受訪者抱怨政府對當地投資不足。約翰遜內閣如果仍欠切實行動，保守黨恐怕難以在下屆大選守住這些得來不易的議席。而對約翰遜個人而言，則更難在連串政治危機中解套，或者會接連遭保守黨的新生代逼令下台。

5月地方選舉乃重大考驗

英國政界分析普遍認為，即使約翰遜面臨黨內逼宮，當下仍可安然通過信任投票，保住相位。然而本年5月英國舉行的地方選舉，被視為對約翰遜及保守黨的一次重大考驗。假如屆時保守黨選情失利，約翰遜的下台壓力將會大增。英國傳媒已開始報道財相辛偉誠（Rishi Sunak）、外相卓慧思（Liz Truss）等黨內新星密會保守黨議員爭取支持的消息。「後約翰遜時代」的政爭，已經拉開帷幕。

作者是英國倫敦國王學院公共政策碩士生

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[邱量知]