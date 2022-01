李凱平：香港防疫政策應該要變了

病毒性質已轉變

政府一直強調,醫學專家的研究與建議是制訂防疫政策的重要考慮,《自然》雜誌於今年1月刊出一篇題為「COVID is here to stay: countries must decide how to adapt」的文章(註1),指出目前普遍認為新冠病毒將不會絕迹,而是會成為地方性的流行病(will become endemic rather than extinct),當中並提及新冠病毒的疫苗與治療西藥研究進展。若按照文章所說,香港顯然有必要檢討目前的防疫政策,要從病毒變化的性質與現時香港擁有的醫療資源靈活轉變兩方面重新思考。Omicron變種病毒的出現,由於具更強感染力,帶來世界另一輪恐慌,但與原先的病毒(包括變種後)不同,此變種病毒導致重症的機率較低,而且較趨向感染上呼吸道而非肺部。

應充分運用中醫應對

香港得天獨厚,擁有中西醫兩種醫學資源。面對新冠病毒,不妨從以下兩個方面制訂對應政策,早日釋除市民恐慌,讓社會早日重回正常活動。

一、制訂更好的預防政策(針對未感染新冠病毒者,除了現行佩戴口罩、保持距離與自我檢測等措施)

(1)疫苗的接種推廣與接種後處理:目前香港選購了科興與復必泰兩種疫苗,而日前香港的大學亦針對兩種疫苗不同接種次數對Omicron的反應及預防效果,發表一些研究數據、結果。政府應根據全面的科學數據,清楚精確說明各種疫苗的注射效果、可能出現的不適或副作用、哪些人群是不適宜接種,及接種不同疫苗的預防效果等,令市民在接種上作出更適合自己的選擇。

(2)中醫的全力參與:首先政府應斥資全力支持中醫參與注射疫苗後各種不良反應的治療。由於目前注射疫苗後不同人的不良反應並不一致,故中醫應發揮原有「辨證論治」的特色,根據不同病人的個人體質、證候變化及病機特性,作個人化的「辨證求機,審機論治」,不適宜預先設定數種證型作治療。而中藥顆粒由於存在單味藥沒有共煎效果、藥味可加不可減、凝固劑可能改變處方氣味,及中藥缺乏合於處方的加工、炮製與煎煮等的問題,故建議使用中藥飲片以煎煮方式服用。另一方面,由於病毒在不同地域、季節及組群所導致的具體症狀也不同,建議政府邀請中醫專家在不同季度與組群(如老年、兒童、孕婦等),根據中醫思維與理論制訂不同的中醫預防方案。

二、制訂更好的治療政策(針對已感染新冠病毒,包括輕、中、重度病者)

(1)讓中醫全力參與:自2019年底爆發新冠病毒疫情以來,內地充分運用中醫藥,中醫專業團隊進駐各地醫院隔離區,診治(危)重度病人,為國內新冠病毒感染的治療,取得相當不錯的療效(註2)。現在雖然本港18間中醫診所暨教研中心都有派醫師參與北大嶼山醫院香港感染控制中心的治療計劃,但只限於治療輕症或無症狀病人,所根據的治療方案大約是2021年1月制定的,病人服用的是中藥顆粒。正如上文所述各種理由,在此建議政府重新組織中醫專家,就不同時期與組群,根據中醫思維與理論制訂不同的中醫治療方案,並以中藥飲片煎煮方式給病人服用。

(2)定時公布中西醫治療策略:政府不妨撥出足夠資源組織中西醫專家,在不同時期從中西醫兩方面,分別研究新冠病毒感染的致病及其變化特性;在探討相關應對方案後,向公眾公布研究成果及中西醫治療新冠病毒感染的策略。

目前的新冠病毒屬於RNA(核糖核酸)病毒,具有多變的特性。面對這種多變,應根據病毒的變化特性及我們擁有的醫療資源,根據不同時期及情况制訂預防與治療政策,盡快釋除公眾恐慌或疑慮,並回復正常生活。新冠病毒肆虐已經超過兩年,市民開始出現嚴重的抗疫疲勞,經濟與民生活動亦遭受沉重打擊。中醫藥無論在預防和治療上均對抗疫有正面幫助,政府應審視抗疫策略,善用中醫藥的優勢和資源,協助市民走出疫情困境。

作者是中醫診所暨教研中心前中醫服務主任

