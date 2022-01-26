劉銳紹：吉凶倘若難參透 望施良劑救膏肓──徐英偉去向的另類觀察角度

眼前光景，令我想起任劍輝、白雪仙《幻覺離恨天》中頗有哲理的話：「色空倘若難參透，養性何妨學閉關。」但目前另一個更重要的民生話題──防疫和「封樓禁足令」，同樣影響港府威信和施政，完全切合宋代汪元量的《藥市》詩：「天下蒼生正狼狽，願分良劑救膏肓！」於是，稍作修改和合併，成為今天的標題：「吉凶倘若難參透，望施良劑救膏肓！」

從實務角度出發，以下3點值得觀察：

（1）徐英偉去向已非純行政考慮

──這是難以避免的，昔日港英政府和今天的外國政府，出現這類事情，也有政治考量。所以，即使北京完全放手，但也不排除港府考慮徐英偉的去向時，會考慮北京因素；因為局級問責官員也是「特首提名，中央任命」，而且是實質任命。按過去經驗，名單公布前已有多次意見來回，以免公布後出現尷尬情况。這已是官場共識，即使林鄭月娥有獨特個性，但作出最終決定前，「中央意向」也是港府「自動埋位」、揮之不去的內因（除非中央明確表示港府可以全權處理）。

──建制派內部不同利益群體的取向如何？對處理徐英偉事件有何說法？也是必然出現的牽扯力量。尤其是新一屆特首選舉在即，部分建制中人相信自己及其同路人，可以發揮部分「造王者」的角色，這也是他們的本錢之一。現在選舉還未開始，未適宜公開叫價，但暗裏姿態紛呈，已是圈內近期的另一條風景線。有意競逐特首的人（包括林鄭月娥，如她有意的話）也會深入思考建制的不同板塊。

──作出最後決定的時間也很講究。按目前疫情進一步爆發之際，民情反覆，負面情緒增加，「嚴肅處理」也許有助港府建立威信，但也不排除間接證實「官不稱職」而增加民怨。如果用拖字訣，眼前或者可以避開建制內部爭拗，但其弊將見於日後。市民也希望林鄭月娥在合理時間內公布調查結果；愈遲公布，止血的效果就愈差。

（2）中央角度和建制角度的異同

──團結、穩定、建立「香港式民主」和施政機制、不要被敵對勢力有機可乘，相信是北京和建制的共同願望；對待徐英偉事件，當然也是同一態度。從現實角度看，北京一聲令下，建制莫敢不從，連昔日「擦邊球」的角色也不見了。君不見在立法會會議上，沒有議員跟進「洪門宴」；據聞有人入紙提出這個問題，但沒有被抽中發問。於是，事件就冷下去了。

──但中央的想法和建制的利益畢竟也有不同之處。後者身在香港前線，直接處於利益版圖之中，在某程度上也可以參與或影響版圖的變化。新任立法會議員要爭取表現，在非敏感問題上指摘港府，已是公開的狀態。所以，在不違反大方向的前提下，各個建制群體都會各自籌謀（包括認為徐英偉錯不至丟官），進行建制內部的合縱連橫。北京要花大氣力，才能完全掌控，但內耗難以杜絕。

──有意見認為，建制派可取代泛民監督港府的角色。但這必須深入觀察：建制派是站在中央角度監督港府？還是站在民眾角度監督港府？才是關鍵所在。以葵涌「封樓禁足令」為例，這類事情有別於「洪門宴」，它不涉及政治技巧層面，而純粹是民生政策和執行層面，但也弄得怨聲四起，建制派的監督作用能否發揮？這個問題也在傳媒出現。觀乎傳媒的整體表現，雖然也有報道，但分量是否足以反映民眾心聲？見仁見智。感覺上，報道英國首相府的派對醜聞更多。跟過去比較，市民轉向網上平台發表意見，頻率已大大增加。

（3）「人性化」還是「官僚化」？

──港府為了「動態清零」，採取「封樓禁足令」，勸喻市民配合。可是，在執行過程中，出現一些僵化的事例：例如市民送藥到被封的大廈門外，看守人員卻因為政策不清而拒絕轉交。這些可能只是個別事件，但反映港府的內部指引不清晰，而且「一次意外足以（令形象）致命」。

──除了抗疫之外，市民也關心官員的責任問題。林鄭月娥遇上這類問題時，表示抗疫是首要的，問責則待調查後全盤交代較好，而對於爆疫責任「不一定要人頭落地」。這類答案很容易讓市民感到她在自我保護，而且徐英偉事件還未公布調查結果，種種因素加起來，只會令市民對港府的政策和措施愈加不滿。這些不利因素互相重疊和循環，變成港府自製的另一個危機。

──事到如今，務實和彈性地處理疫區的問題，才是比較妥善之法。例如，改善和提高膳食標準；在強封的建築物外設立轉物區（內地在封鎖的樓宇旁邊設立轉物區，外來的物資經消毒後，可讓居民下樓領取）；加強內部協調，減少與居民的摩擦。只要貼地、貼心，才能真正「人性化」，想出很多方法，否則只會繼續流於官僚化。

最後順帶一提，官員下台是否等於落實問責？這個問題在港英政府年代已長期存在。如今，參考中國特色的官場文化，追究直接責任也許有，追究間接責任則較少，因為官場主要考慮政治忠誠多於具體施政；即使問責下台，日後也可以另有高職。所以，既然官員「吉凶倘若難參透」，倒不如把精力放在最重要的民生事情上，抓好上面第三點，「望施良劑救膏肓」。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]