劉進圖：放棄清零 設閉環換通關

既然「清零」已經不切實際，特區政府必須修訂防疫策略，當前急務是提升疫苗接種率，藉此重振飲食娛樂等行業，恢復跨國商務探親旅遊；至於與內地通關，可考慮與中央磋商，在香港境內物色條件較佳的檢疫酒店或度假營地，設立閉環管理區，在區內住滿兩周、經頻密檢測均呈陰性的，視為低風險類別，免隔離進入內地。

香港情况與歐美有同有不同

在新冠疫情爆發初期，由於缺乏快速試劑、疫苗和特效藥，醫護束手無策，受感染者死亡率達到2%，重症病房爆滿，醫院瀕臨崩潰。當時抗疫的最有效策略，就是閉關鎖境、封城停業，直至個案清零。不單中國內地如此，澳洲、新西蘭等國家用的也是這個策略，這個策略在2020年是正確的、有效的。

可是，到了2021年末，形勢已截然不同。各款快速試劑、疫苗、特效藥均已面世，而且主導傳播鏈的病毒株已經變種，傳染力雖大增，但毒性顯著減弱，許多受感染者沒有徵狀，或只輕微不適，死亡率降至約0.2%。歐美諸國新增個案雖數以萬計，但醫療體系正常運作。

因應這個新形勢，許多疫苗接種率達七成的國家，選擇放棄堵截新冠病毒，只像對待流感那樣，其客觀效果就是任由Omicron病毒快速蔓延，讓餘下三成民眾受感染後產生抗體，最終達至全民皆有抗體，安然與病毒長期共存。

香港的情况與歐美有相同也有不同，相同之處是疫苗接種率達到七成，部分接種者體內抗體下跌，亦可打第三針補救；不同之處是香港人口稠密，且受感染者全部集中送進醫院，而長者的接種率只有大約一半，若貿然放棄堵截，令感染個案大幅上升，公立醫院有可能「爆煲」，長者死亡人數也會遠超流感。

讓已打針者過正常生活

因此，當社區開始出現不受控制的爆發，但感染個案仍在醫院可應付水平時，我們就要與時間競賽，為未接種疫苗的市民，尤其抵抗力較弱的長者，提供最大程度的方便，例如免費上門接種，以及各種鼓勵接種的誘因，例如發放醫療券、消費券，安排「蛇齋餅糉」等；同時讓市民明白，拒絕接種便要承受感染後可能出現重症的風險，因為社會再也無法藉嚴防死守來防止市民受感染。

香港市民是通情達理的，當他們看見變種病毒傳播力驚人，已到防不勝防的地步，繼續清零圍堵的社會成本愈來愈高，今天殺盡全港倉鼠，明天圍封數千公屋居民，如果政府肯修改政策，讓接種了疫苗或因康復有了抗體的市民，可以過正常生活，可以出門旅遊，即使受感染也只是仿效歐美自我家居隔離數天，有徵狀才送醫院，相信許多市民會願意打疫苗。假如政府墨守成規，打了疫苗的人照舊要停業、禁足、送去隔離營，試問如何鼓勵市民加快接種？

政府一直堅持以清零為目標，主要原因是想與內地通關，但任何人都可以看到，如今香港錄得單日過百的感染宗數，屬於高風險地區，中央根本不可能批准港人免隔離進入內地。既然現實如此，繼續苦守清零目標，只是自欺欺人；倒不如向北京在疫下辦冬季奧運汲取經驗，就是劃出閉環管理區域，使環內活動不影響環外的社會民生。

在港閉環兩周 免隔離入內地

國泰航空處理返港機組人員的檢疫事宜，也是設立閉環管理區，讓機組人員有較舒適的居住及活動空間，但避免與社會大眾接觸。特區政府可以嘗試做同樣的事情，讓因為公務或探親必須返回內地的市民，可以自費在香港閉環度假，取代在內地城市的陌生旅館隔離數周。這樣做當然及不上免隔離通關，但不失為一個可行的中途方案，也算是朝恢復與內地通關踏出積極的一步。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]