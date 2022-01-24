李浩然：今年「一帶一路」的發展重心

區內複雜地緣政治環境

推動跟中東國家合作最困難的，莫過於區域內錯綜複雜的各種矛盾，分別是第一層面的伊斯蘭教遜尼派和什葉派教派衝突，兩個教派分別以沙特和伊朗為領袖；第二層面是中東國家跟以色列的矛盾；第三是沙特、埃及、土耳其和伊朗幾個區域大國之間的關係；第四是這區域包含了波斯文化（以伊朗為代表）、阿拉伯文化和突厥文化（土耳其成立突厥國家聯盟）交集。這些陣營之間各自矛盾，中國卻是唯一一個能跟各方保持良好關係的大國。

另外，中國跟區內國家的一帶一路合作，還包括敘利亞、黎巴嫩和伊拉克等國，那又是另外一種複雜性，例如北非阿爾及利亞和摩洛哥一直有很大矛盾；美國早前從伊拉克撤軍，該國國內形勢嚴峻；敘利亞長期是俄羅斯的勢力範圍，中國進入這區域也需要很好地處理跟俄羅斯的關係，取得默契。此區域被美軍破壞，百廢待興，急需基礎重建，無論是資金還是基建能力，也只有中國具備這能力。俄羅斯沒法跟中國比，也樂見一帶一路的進入。事實上，中國之前進入中亞地區亦經歷過這個過程，也是得到了俄羅斯的諒解。

北非五國包括埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞，以及摩洛哥，已簽訂了一帶一路諒解備忘錄，還有西亞國家如敘利亞等。

倡議三大層面合作

一帶一路倡議超越政治，純粹促進各國所需要的經濟發展和合作，當中大概分成3個層面：第一是能源；第二是經貿；第三是科技。

在能源方面，美俄兩國同樣是輸出國，屬競爭關係。大國中只有中國是現在最大的石油購買國，產油國家的取向也是十分自然的。在經貿方面，俄羅斯沒有這麼大的市場和貿易量，而且只有一帶一路沒有設置附屬條件或先決條件，不像美國或西歐那樣附帶要求改變參與國的政治或經濟制度。科技方面，中國已在很多方面，包括潔淨能源、治理沙漠等處於領先。

埃及正在建設一個非常大的新首都，以解決開羅太過擁擠的問題。這座首都是一個實質性和初創性的大工程，也得到中國在很多方面的支持。當新首都建設完成，將很能夠彰顯中國在此區域如何協助這些國家促進經濟，或者發展基建和城市建設的雄厚實力。

今年料簽經貿協定

一帶一路大概在今年就要深入中東地區了，估計今年會簽署一些合作協定。當然，自由貿易的程度還不可能知道，但總之會達成經貿協定以推進合作。一帶一路已在非洲做出很好成績，對中東國家的發展狀况和需要來說，自然也是具有很大吸引力。先規避矛盾，推動經濟合作，再逐步促成區內建立更全面的關係，也正是一帶一路的基本理念。

作者是立法會議員

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[李浩然]