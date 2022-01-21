曾志豪：倉鼠清零的決定

政府決定殺鼠，袁國勇更稱，本來並非一定要殺鼠，但香港的疫苗接種率不高，若有一宗個案流入社區，「便有機會造成過百名長者身亡，長者的生命一樣寶貴」。政府呼籲，應該把去年12月22日或之後購買的倉鼠，自願交漁護署處理，但強調不交出不違法。

這裏有幾個問題令人不安。

（1）袁國勇的「低疫苗接種率論」，理論上是「萬能key」，可以合理化任何因為公共衛生而作出的限制。譬如要求所有出席「洪門宴」的權貴，不論是否有陽性反應，都應該在竹篙灣隔離21天，因為「香港的疫苗接種率不高，若有一宗個案流入社區，便有機會造成過百名長者身亡，長者的生命一樣寶貴」。若用這個原則出發，其實政府大可推出「不打疫苗等於犯法」的措施，即使侵犯人權，也繼續「萬能key」：「我知道這不是一個受歡迎的決定，但只要有一宗病例流入社區引發疫情，便有機會造成過百名長者身亡，長者的生命一樣寶貴。」

為「病毒清零」 任何生命權利都可能清零

（2）這個說法是無端把「長者生命」和「倉鼠生命」對立，兩個只能活一個。要注意今次是把「人命」和「動物命」對比，或許有人覺得取捨容易，但下次議題可能是「『安心出行』應否有實時追蹤位置的功能？」如果你認為侵犯人權，對方便答「我知道這不是一個受歡迎的決定，但只要有一宗病例流入社區引發疫情，便有機會……」來合理化一切？為了「病毒清零」，任何生命和權利都有可能被清零。

（3）去年12月22日或之後購買的倉鼠若真的會感染人類，至今也接近一個月，要感染的也應該病發，是否有足夠科學根據呼籲交出寵物？現在引起的全城棄養潮，算不算是「煽動市民仇視憎恨倉鼠」？

（4）丹麥殺水貂的事情，報道指，丹麥其後承認政府沒有合法權力去撲殺健康的水貂，應只可撲殺已感染新冠病毒的水貂，丹麥有官員受調查或辭職。香港官員，也會參考嗎？

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]