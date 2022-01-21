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2022年1月21日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：香港的正當性危機 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：洪門宴高官調查尾聲 京關注如何處理官員 ／文：李先知
孔誥烽：「反侵」容易管治難——拜登政府步履蹣跚的一年
季雍：「洪門宴」解密及對香港政治生態的警示
納扎爾拜．葉爾肯：哈薩克「一月事件」之反思
曾志豪：倉鼠清零的決定
筆陣：香港的正當性危機 ／文：葉蔭聰
【明報文章】「立場新聞」出事之時，林鄭月娥回答記者提問，她說雖然有人認為有寒蟬效應、大家不敢出聲，但她完全沒有這個感覺。
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筆陣：香港的正當性危機 ／文：葉蔭聰
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