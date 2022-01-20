梁家權：看新聞也「躺平」？

全球三成人主動迴避新聞

近年，世界各地的新聞學者都紛紛研究一個有趣課題，就是在數碼時代，當新聞資訊變成唾手可得，不少人卻反其道而行，選擇「迴避新聞」（news avoidance）。在2019年，牛津大學的研究就發現，全球有約三成人會主動迴避新聞（註1）。傳統上，我們會認為多看新聞對個人和整體社會而言是有所禆益的，人們透過看新聞能夠增廣見聞，民智提升自然對社會有益無害。在西方政治學中，多看新聞更是民主政治的重要一環，背後邏輯是，人們只有對公共事務有所掌握，才能在選舉中選賢與能，甚至能夠由下而上參與治理。故此，多看新聞其實也是履行公民責任。

資訊氾濫、負面情緒致迴避新聞

既然看新聞是一種美德，為什麼會有人對此避之則吉？從學者們的研究，可以總結幾個解釋。

首先，近年人們開始迴避新聞，是由於資訊過度氾濫所致。在數碼時代，不少人開始吃不消無時無刻蜂擁而來的海量資訊，唯有選擇過濾和隔離這些資訊。

其次，接收過量資訊除了會侵蝕生活時間，亦有機會損害身心。由於新聞往往偏向報道負面消息多於正面消息，愈看得多，人們會愈感不安和不快。在過去兩年，新冠疫情持續，就成為人們迴避新聞的催化劑。例如在英國和荷蘭都有研究發現，於疫情高峰期，許多人為求保持身心健康，決定減少追看疫情新聞，以免自己長期沉浸在負面情緒當中（註2和3）。可以說，迴避新聞是人們調節情緒的慣常手段。

政治高壓缺新聞自由 使人遠離新聞

當然，人們會否迴避新聞，也離不開政治因素。一些跨國研究發現，在政治自由度和新聞自由度較低的國家，人們會更傾向迴避新聞（註4）。在這些國家，媒體受到政權壓制，新聞質素低下，導致人們對新聞產生不信任。而當媒體只偏向某種聲音，持不同意見的人就會開始認為主流新聞與他們的福祉無關，疏離感由此而生。另外，面對封閉的政治結構，人們亦會覺得，無論如何費神關心時事，其實也無助改變政局。在這樣的環境底下，人們對新聞採取一種迴避或反感的心態，是不難理解的，這既是情感上的抗拒、姿態上的反抗，也可以說是基於成本效益的理性計算。

港人會否趨向迴避新聞？

那麼香港的情况又如何？在過去大半年，香港不少反對派媒體紛紛停運，一時間令很多港人失去長期依賴的新聞來源。筆者身邊一些朋友都訴說，現時已沒有新聞可看。固然，事實上香港仍存有不少媒體，只是它們大都偏向建制，未必符合部分人口味。面對這個情况，那些習慣看反對派媒體的讀者會如何自處呢？究竟這群讀者有多少會流向其他傳媒，抑或他們會感到心灰意冷，索性減少看新聞，不問世事？又或他們會採取一套「隻眼開、隻眼閉」的策略，即在接收非政治性的資訊時會轉看建制媒體，但當涉及政治事宜時就「眼不見為乾淨」？

進一步來說，如果香港真的出現一個迴避新聞的現象，長遠會對社會產生什麼漣漪影響？香港人的公民意識會否減弱？對新聞業而言，讀者減少又會否造成財政壓力？

上述一連串問題，都需留待學者們仔細研究，也值得新聞工作者留意。

註1：Newman, N. et al. (2019). Reuters Institute Digital News Report 2019. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford. Retrieved from bit.ly/3n8LJ5r

註2：Fletcher, R. et al. (2020). ''News avoidance in the UK remains high as lockdown restrictions are eased''. Retrieved from bit.ly/3HFONxG

註3：de Bruin, K. et al. (2021). ''News Avoidance during the Covid-19 Crisis: Understanding Information Overload''. Digital Journalism, 9(9), 1286-1302.

註4：Toff, B., & Kalogeropoulos, A. (2020). ''All the News That's Fit to Ignore: How the Information Environment Does and Does Not Shape News Avoidance''. Public Opinion Quarterly, 84, 366-390.

作者是香港中文大學傳播與民意調查中心助理總幹事

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[梁家權]