劉銳紹：幾時拓土成王道？從古窮兵是禍胎！──從彭京堂任駐港部隊司令談起

（1）市民猜測和擔心是合理反應

──這是基於彭京堂的經歷和武警的變化才出現的。

彭京堂來港前是武警部隊的副參謀長，之前還當過武警新疆總隊的參謀長，領銜參與過與吉爾吉斯的聯合反恐演習。央視網曾引用《環球時報》2019年報道，引述彭京堂介紹武警新疆總隊「山鷹」突擊隊在2018年消耗的彈藥量達到其他部隊前3年的總和。至於武警，已在2018年改由中央軍委統一領導，屬於武裝力量一部分；駐港部隊回歸普通正軍級單位，領導層尤重反恐鎮暴、處置突發事件、城市治安戰等問題（見《明報》1月10日和13日報道及評論）。

──不過，即使上述背景製造了一定的心理壓力和阻嚇作用，但這樣有好處嗎？或者說，利弊孰大孰小呢？普羅大眾本無反對之心，但也不會心服，更不會心悅誠服，大家只會冷眼觀之。試問，沒有敬慰，又何來敬畏？

──當然，按現實的力量對比，毫無疑問官方一定可以達到阻嚇的效果。既然如此，則要努力避免讓緊張氣氛和情緒進一步靠近、逼近或推向臨界點。假戲不能當真做，免令戲假變成真！

（2）環境不同 香港不會「新疆化」

──新疆問題有其特殊的歷史背景，遠的可追溯到漢朝或更早的年代，較近代的也有乾隆「十全武功」和王震治疆等事件（在此不贅），形成某種程度的民族矛盾和轇轕，一時三刻難以解決。近年的內外因素轉趨複雜，更有外國介入，致令新疆的局勢難以跟其他少數民族與漢族共融的地區比較。但在香港，沒有上述歷史問題，也沒有宗教和民族問題，不能簡單化地與新疆相比。

──更重要的是，香港市民和主流民意都傾向和平、理性、非暴力，並一直持之以恒。2019年出現的情况是多種內外因素造成的，而且是不多見的，不能以此作為永恒的緊縮理由。再觀察眼前的政治大氣候，相信不會「死灰復燃」，官方毋須從緊判斷，以免過分緊張而自亂陣腳。

──即使官方從緊判斷，但也不會派武警來港。因為在官方眼中，只要把新疆或內地經驗拿來香港，就可以由香港的機器執行。派武警來港，或出動駐港部隊，即主動把「一國兩制」的招牌正式打爛，對港致命，對內地無益。

（3）製造政治張力 但切勿過了頭

──種種迹象顯示，官方使用緊縮政策，不一定是準備鎮壓，而是要製造一種政治張力，藉以防外壓內。防外，即避免外部勢力借勢；北京認為外國陣營的聯合壓力將會愈來愈大。防內，即避免在中共「二十大」之前出現不穩定因素，包括通過香港產生的各種可能性。當中有虛有實，所以，無論官民各方，必須看清具體環境的真象；明乎此，才能進退有度，避免無謂的傷害。

──作為官方，在深信「從緊可以駕馭形勢」之餘，也要明白從緊同樣可能引發反效果。眼前，民眾已經安靜下來，相安無事，調整心態，徐圖後計，這也是官方願意看見的理智選擇；可是，我最擔心的是，如果被那一種過度惶恐的心態支配，就會變成過於杜漸防微，甚或杞人憂天。那麼，即使人們不問世事，休息躺平，官方也會把自己變成驚弓之鳥，無日安寧。總之，「左風」不可長，才能準確判斷。

──避免「借外打內」，以免「自毁長城」。外國和外部因素當然要警惕，但必須看到關鍵所在。經驗證明，外力多是借助或利用內政不彰，引起民怨甚至民憤，才能乘虛而入。可見，外國是「借（中國和香港之）內打內」，所以更應該避免「借外（部勢力）打內」，以免中了「引你自毁長城」之計。

（4）各方勿盲目走向臨界點

──面對目前形勢，官方並未因為已經「完善制度」而放鬆治港政策，所以民間也出現強烈的自我保護意識，對官方的言行也是從緊理解。不過，各方切勿把單一角度的判斷和預期放在現實之中，跟着無限擴大；這樣只會把心理上的擔心推向現實的層面。

同時，也要預防一些人有「特殊期望」，主動把民眾的擔心擴大為官方的擔心，再變成官方的惶恐。這種惡性循環在中國的政治生態中經常出現，也是外國最喜歡看到的機會，必須避免。

──對於彭京堂來港，傳媒和政界人士也許各自演繹，但切勿只側重一個角度；必須把香港和新疆作縱向和橫向的多角度比較，用「三據」（理據、數據、根據）分析討論，才能減少形勢朝負面方向發展的可能，否則可能正中下懷。

──官方更必須明白「釜底抽薪」和「火中加油」的相反效果。前者可以減少矛盾衝突，待火勢熄滅後重建廣廈，「抽薪」正是官方應該首要考慮的問題；後者則會傷人傷己，甚至引致玉石俱焚，高興的只有「敵對勢力」。但到底誰是敵人，還是自製「敵人」？卻是另一個更重要的問題。1925年毛澤東也寫過文章，形容這是「革命的首要問題」。到了今天，這個問題依然重要。

最後，除了上文提及李商隱的詩之外，忽然又記起宋代王禹偁的《戰城南》：「自古控御全在仁，何必窮兵兼黷武！」兩詩有異曲同工之妙，也是古今共通之理。以今天中國的實力和經濟發展，防亂可以，但實在毋須以武力作為治國之首器。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]