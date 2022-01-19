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2022年1月19日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：改組架構 有用嗎？／文：陳景祥
聞風筆動：特首競選期愈見濃縮 劉兆佳料鬥個人條件／文：李先知
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筆陣：改組架構 有用嗎？／文：陳景祥
【明報文章】在餘下任期不足半年之際，行政長官林鄭月娥在上周三（12日）提出政策局重組方案，建議政府由目前的三司十三局，改組為三司十五局。
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