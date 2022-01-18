為阻止疫情蔓延，政府推出防疫「辣招」縱無可奈何，市民也慣了忍受，然而疫情爆發至今已兩年，政府堅稱奉行的「清零」政策，顯然已難以應對這種變化萬千的病毒。

政府計劃在農曆新年後擴大「疫苗氣泡」，這肯定有助推高接種率一直偏低的長者及兒童群組的打針比率，那政府是否應更清楚向公眾闡釋，擴展疫苗氣泡政策之後，香港的防疫政策會否相應調整？是否為實施與嚴守「清零」政策的國家通關，香港在可見將來，也不會調整從外地入境人士長時間檢疫隔離，變相閉關自守的政策？那香港的國際城市地位還能守多久？這些都是政府在推行更嚴格的疫苗氣泡政策之前，應向市民交代的防疫策略願景。

屈指一數，筆者撰寫此欄已有10年光景。這些年來在自由的社會氣氛下，還有《明報》給予充分的空間和包容，令筆者能直率地去質疑、自由地去批判，透過文字與讀者分享對時局的一些觀察與看法，確實非常感恩。

從2012到2022年，這10年間香港社會變化之急之大，實非可意料。從前將批評質疑視作進言直諫，只是時局變，許多事已不由人。當日的寬道，今天卻成了夾縫，漸感執筆而難書，自覺是時候跟讀者們告別，讓後來者接力，與大家月旦時事。

此時想起魯迅的一句，心事浩茫連廣宇，於無聲處聽驚雷。諸君珍重。

作者是資深傳媒工作者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁美儀]