歐陽五：疫情防控鬆緊之間

一方面是國內新一輪病毒來勢洶洶，西安與Delta病毒的鏖戰進入收尾階段，北京、上海、天津、珠海、大連等地又通報本土Omicron病例。堅守「緊」的動態清零政策，對社會整體面當然是利好，身處其中的中國民眾能深切體會到「清零」所帶來的安心，這也是民眾支持、配合清零政策的原因。但執行過程中亦出現過度防疫現象，例如西安的案例損害了民眾權益。當事民眾顯然希望在疫情防控之「緊」下，能夠有一定「鬆」的空間。

目標一致 因地制宜 因人而異

這裏的鬆、緊之間，考量的是政策原則性與靈活度之間的彈性，是維護公共利益與保障每個個體權益之間的平衡，是政策制定者、執行者與被管理者之間的換位思考。值得肯定的是，對於西安醫院體系防疫期間出現的接診問題，政府很快調整。國務院副總理孫春蘭表態，「疫情防控本身是為了人民的健康、為了護佑每一個生命」，「決不能以任何藉口推諉拒收群眾就醫」。

西安市衛健委官員在新聞發布會上鞠躬向市民道歉；涉事的西安高新醫院表示將完善制度、優化流程、加強醫院管理、強化人文關懷。上海衛健委要求任何醫療機構不得以任何理由推諉拒診患者。天津疫情發生後，市委市政府很快發布了致廣大市民的一封信，體現與民眾主動溝通的意識和疫情防控的溫度。

疫情應對是觀察中國政治制度與社會治理的一個窗口，強大的動員力、及時的糾錯能力依然是當下中國鮮明的治理特色；同時，一些地方「一刀切」現象背後的官僚主義與懶政思維亦帶來隱憂。疫情進入第三年，防疫壓力和疲憊可以理解，但中國各地交出的答卷顯然不同，高分的答案是在形勢之「緊」下，讓民眾感受到心理之「鬆」，在目標一致的前提下保有因地制宜、因人而異的空間。這考驗政策制訂的科學性和落實的精準性，意味着治理的現代化與人性化。

冬奧防疫的考驗

此外，在國際層面上，冬奧臨近，北京和張家口冬奧村本月將陸續迎來數千名境外選手，疊加春節同期而至，中國的疫情防控面臨更多挑戰。冬奧會主要參賽國的疫情防控策略相較中國為「鬆」，這些國家的運動員進入中國的嚴格閉環管理中，難免會有心理上的落差與適應期；而中國民眾擔心閉環內若出現病毒傳播，會否滲透出外；一直對中國清零政策持有偏見的外國媒體，則會帶着放大鏡看待中國的點滴。可以說，冬奧賽場內外，防疫工作也面臨着「鬆」、「緊」之間的角力。

冬奧會防疫既要滿足賽事正常運轉和運動員的要求，也要滿足中國廣大民眾的需求。這考驗政策制訂與執行的力道，也考驗中國爭取各方理解、贏得支持的能力。應當看到的是，在疫情下如期舉辦冬奧會，本身所展示的就是人類面對病毒、戰勝病毒的勇氣和智慧。

可以看到，疫情防控的鬆緊之間，有角色鴻溝，亦有中外差別、東西比較。正因如此，鬆與緊要彼此相宜、動態調整，鬆與緊之間的溝壑，也需要更多溝通和善意來填補。通過對各個層面鬆與緊的調適，不斷完善「動態清零」，勢必會為後疫情時代提供更多有益經驗。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]