劉進圖：疫下生活巨變 施政豈能不變？

港人生活向網絡世界遷移

以學習為例，當學校被迫關門，實體課堂變成網上教室，基層家庭學童在數碼學習上的困難，就顯得相當突出，無論是電腦硬件、上網環境、應用軟件、技術支援，都與較富裕家庭的孩子相差一截，而許多老師對網上教學也欠缺經驗，來不及受訓便上戰場，一邊教一邊摸索，能維持基本秩序已經不錯，再無餘力照顧學習差異。試問基層學童的數碼鴻溝如何克服？跨代數碼貧窮怎樣避免？

以工作為例，當辦公室無法正常運作，政府屢次開聲，鼓勵僱主容許部分僱員在家工作，但相關的勞工法例和政策卻紋風不動，欠缺周詳規劃和指引，僱主與僱員便都無所適從——留家工作的工時如何計算？若工作量不足，是否算全天上班？僱員因工受傷是否有保險？假期、獎金、佣金、津貼等等如何計算？再者，若政府放任劏房氾濫、「納米樓」盛行，僱員即使獲准留家，也沒有可專心工作的環境，社區文康設施又悉數關閉，試問如何網上工作？

以娛樂為例，室內娛樂場所動輒關門，農曆新年沒有戲院播賀歲片，市民只能留在家中，到各大串流平台去看電影和劇集，或者上網玩電子遊戲、與網友線上聊天，沉浸在虛擬世界中。這種生活形態，已逐漸成為習慣，對整個消閒經濟的衝擊極其巨大。政府的電訊、廣播、文化、康體等政策，都要相應調整，才能追上時代的步伐。

同樣道理，當網上消費購物成為市民日常生活習慣，政府就要檢視現行政策與法規，尤其與電子貨幣、網上交易、物流運輸、網約出行、消費權益、私隱保障等有關的領域，到底是利便經濟發展，還是阻礙經濟轉型？

「元宇宙」科幻列車駛向何方？

當大多數人的學習、工作、娛樂、購物，乃至社交與宗教生活，都轉移至以網上世界為主、實體世界為輔，在線時間愈來愈長，除了會帶來經濟結構改變，考驗現存的政策與法規，也會產生不少新的社會問題，例如長時間面對屏幕可能導致健康惡化，沉迷虛擬世界或會不慎墮入欺凌、情色、詐騙等陷阱，甚至出現角色錯亂的身分危機。

推崇科技發展的人，經常把新趨勢、新名詞掛在嘴邊，例如「元宇宙」，彷彿只要與這些新興事物沾上邊，就能一登龍門聲價十倍。其實創新科技就像水一樣，既能載舟亦能覆舟，兩年的疫下生活，把香港人趕上了「元宇宙」科幻列車，但行車手冊和坐車指南一概欠奉。這列車到底駛向何方，從政者豈可不察？

作者是資深傳媒人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉進圖]