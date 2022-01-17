鄭立：「煙鏟」明星籲戒煙廣告 可供「安心實名」借鏡

這自然引起不少民間非議，不少市民感到那是「只許州官放火，不許百姓點燈」。自己才剛剛做出輕視限聚要求的事，竟然去提議一些使市民憂慮私隱的抗疫政策。筆者甚至懷疑，那是一種知行不一、精神分裂。

犯事的人是否不能叫人守法呢？不然，如果你像我一樣，有一點年紀的話，應該會記得在1980年代，曾經有一個電視廣告，有個著黑衫的光頭佬望着觀眾，凝重地對着觀眾說：「唔好食煙，無論點都好，千祈唔好食煙。如果我以前冇食煙，我好相信𠵱家我根本就唔會喺呢度同你哋講我生肺癌嘅嘢。」

犯事者勸人不要犯事 可能更有效

這個勸人戒煙的廣告主角叫尤伯連納（Yul Brynner），是一個上兩代的國際影視紅星，一輩子都抽煙，導致自己後來得了肺癌過世。這是一個吸煙者勸別人不要吸煙的廣告，非常有效而且印象深刻，可以說是香港其中一個重大的集體回憶。所以，自己犯事的人勸人不要犯事，很可能是更有效的。

借鏡前人的成功經驗，我們可以讓涉輕視限聚要求、被隔離中的公職人員們，在隔離營拍攝一系列廣告，面容憔悴對着鏡頭說：「唔好群聚，無論點樣，千祈唔好群聚。如果我當日唔係群聚，我今日就唔會同你哋講呢番說話。為咗唔好有我一樣嘅下場，記得支持『安心出行』實名化！」相信必能勾起港人的集體回憶，引起風潮，使「安心出行」實名化的推行，能夠得到大眾接受與喜愛。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]