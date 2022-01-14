洪清田：中國自創「西體中用華魂」時代宣言 抗西方現代論述

第三份決議 以「兩個百年」界定中國與世界

總覽全文，第三份「歷史決議」以自創的「西體中用華魂」叫西方回應和適應中國。「中用」是中共第一個百年淬煉的中國模式，有用好用，可供衰落中的「西體」採用；「華魂」是下一個百年中國內外復興三五千年中華文化魂。由中國內部至外面世界，由第一個百年到第二個百年，「西體中用華魂」為中國提供一個保護傘和火力網。

第三份歷史決議沒直面中國目前的具體問題和課題，而是以「兩個百年」界定中國與世界，自創「西體中用華魂」作為21世紀的「時代化」命題主題，習近平第二任期以來的多篇要文都不斷繞着這主題。外交部發言人的措辭腔調都見「西體中用華魂」底氣；海外大使積極攀比，競相把「西體中用華魂」散播到世界各角落。

由「中體西用」變「西體中用」

以前兩份歷史決議，毛澤東主持的一份，內容是中共由1921年初創到內戰二三十年的上升軌；鄧小平主持的1981年歷史決議，內容是中共與中國新社會在歷史谷底。相距60年，表面上南轅北轍，實則相反而相承，都是中西方文明碰撞下，中國、中國人和中國文化怎樣因應中國現實，開放採取西學，與當年如山的現狀及阻力角力，愚公移山，推進歷史。兩人都是「中體西用」，用西學補中國的不足，拯救和壯大中國。毛澤東選擇性地採用日本版的西方（蘇俄）「超現代」的馬恩列共產主義，應用於中國當年現實；鄧小平選擇性地採用西歐版的西方（美及西歐）「現代」的台港歐美資本主義，應用於中國當年現實。

毛鄧跟200年來大多中國人一樣，「中體西用」的靈魂深處，離不開向現代／西方開放及復興中華文化魂（華魂）的共同心願，兩者矛盾又一致，有先後又同行。前兩份歷史決議，救亡核心是在「歷史長河」上升下降各階段中，如何保住三五千年一脈相承、唯我一統不變的「華魂」實體性／本體性／主體性。第三份歷史決議不再是救亡，而是發展和擴張，「以我為主」把中國和中西關係及差異「時代化」，自創「西體中用華魂」成為中國的論述及話語體系，抗衡／取代西方幾百年來現代文明的一套。「中體西用」被顛倒為「西體中用」。這是兩種相距千年之文明的新較量。

「體、用、魂」有機一體

「（文化）魂」是源於現實及物質、高於現實及物質的超時空及形而上的精神與意義、價值觀與世界觀、身分認同與存在感。在中國及日本，「（文化）魂」終歸統攝於盤古以來的holism文化生命。中華holism的核心是單元道德，日本holism的核心是單元美學，西方holism的核心是二元智與能。

不論中西，「魂」是一個群族／國家／文化／文明的宇宙觀及世界觀、終極存在意識及自我身分，是人類最真實細緻、最游離、最終極的混沌領域（近乎純意識形式、全信息的混沌時空「元宇宙」）。「用」是日常生活的實用實務，攸關活命與生存；「體」是較具體形狀的群族組織及建設。「體、用、魂」有機一體，復原為無邊混沌holism。不同群族的holism有不同「體、用、魂」比例的組合、主從關係與剛柔結構，決定性地產生怎樣的文明／文化／世界／國家。

現代化是「體、用、魂」三者的聯動改變，但方式及程度不同。「魂」決定一個群族之為一個群族，及界定現代化是否全部完成。東方與伊斯蘭幾百年現代化的千辛萬苦在「體、用」上寸進，都卡在「魂」層消耗殆盡，甚而反覆復古返祖（atavism）倒退。即使西方，四五百年來如何安置好「魂」，仍是文化生命的核心問題、課題與主題。

百多年前日本自覺現代化會觸及「魂」，於是採「洋體和魂」，「體」可學西方（根本／顛覆性）變，「魂」絕不可變；「用」則盡心誠意深入學。中國不自覺「魂」之問題主題的存在，迄今仍只糾纏於要不要在「體、用」上變。「魂」遍及於「體、用」，「體、用、魂」稍動一動也等於亡命。

日本的「洋體和魂」

日本的「洋體和魂」與中國的「中體西用」，拼合起來的「體、用、魂」成為中日及西方文化的一個概念框架。日本以「洋體和魂」搞現代化／開化，三四十年間「體」與「用」脫胎換骨，與西方列強並肩，但萬世一系神話宗教「（大）和魂」不變，靠「體、用」激活及壯大。日本的國體和政制形式上學英國的君主立憲，但英國君主立憲是王家及貴族權力向下開放給中產階級及平民，由貴族、中產階級和平民管治國家（自治），名義產權和統治仍屬英王。明治維新是舊諸侯貴族「大政奉還」給天皇，是皇權復辟，天皇與新權貴共治，以天皇及「和魂」團結和軍事化全國全民。個體為本位（individual-based）的現代民主體系（選舉議會及政府）建立不久受破壞殆盡，形式上的「民族國家」實際上是全民的軍國主義皇國，皇權與主權軍權一體，一國之內為所欲為，「強則擴」，國際上也為所欲為。

「洋體和魂」取得大成功，走出去，在世界上獨樹一幟日本「大和魂」的世界觀、文化身分和超時空氣派，要「由我／以我／唯我」界定時代、世界和人類。一戰後，歐式殖民主義及帝國主義開始退潮，美國式資本主義興起，世界秩序和國際規則開始變得較平等合理，玩起新的國際「運遊戲」。日本卻仍活在歐式舊世界，不知、不接受（新）現實，不懂平等關係，用剛學的弱肉強食舊方法、思維及標準，玩舊世界的「運遊戲」，動輒視競爭為鬥爭／抗爭／戰爭，指摘西方歧視及遏抑，非拚死不可能討回公道和佔一個應分位置。

日本自我膨脹，全民反西方、反美國、反現代、反世界。自創的「大東亞共榮圈」要以「黃種資本主義、殖民主義和帝國主義」取代「白種資本主義、殖民主義和帝國主義」，把幾十年「實踐證明」及「歷史選擇」的成功方法應用於全東亞。陸軍西進、海軍南下，軍頭與國會，少壯與老將，積極攀比和盲動蠻幹，鬥得死去活來。

「大和魂」如邪教魔法，造就日本的階段現代化，又造成中日和世界災難。現代化的階段性成功，使日本忘其所以，掉進「現代化陷阱」。

日本是第一個東方古文明成功現代化，但現代化是為了復活前現代holism「和魂」，二戰禍及中日與世界。與德國比，日本只完成「現代化」上集，未完成下集。五四運動前，中國人只看到日本人上下一心認識西學和「開化」、短期創出奇蹟般器用實力；五四運動後，中國人迄今還未看到日本的啟示是在「魂」的現代化，而不是在「魂」的時代化。

作者是牛津大學「香港學」研討系列訪問學人（2013）

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[洪清田]