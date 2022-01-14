曾志豪：香港搞成咁 最衰係邊個

然後一場「洪門宴」，這個假象打破了。先是行政長官雷霆震怒對赴宴官員點名批評失望，然後權貴政治寵兒入住竹篙灣鬧了小風波，正式激起宮廷內鬥。建制派議員何君堯，對林鄭月娥和陳肇始罵不絕口，甚至公然質疑所謂防疫政策的正當性，又高呼特首下台。

我等「韭菜」難免慨嘆：原來反對政府、要求下台，並非泛民專利，我們可以批評這些建制派搞亂香港嗎？

行會成員葉國謙也公開與政府唱反調，自己照出席消防部門聚會，然後自行判斷疫情形勢「已經轉好」。作為「內閣」的行會成員，居然在對香港的防疫政策之態度上跟特首不統一，這可是政府的大腦決策出了問題。葉國謙是以為「行政主導」是「行政會議主導」嗎？違反《基本法》的立法精神嗎？

民政事務局前常任秘書長楊立門為徐英偉叫屈，又爆林鄭也試過在疫情期間出席婚宴。這是前官員向現政府的挑戰，公然叫板，可見林鄭政府真的全無隊形、毫無紀律，也造成公眾防疫混亂：究竟疫情期間出席婚宴算不算犯錯？疫情的判斷是聽誰講才算數？

共同敵人消失 內鬥再無顧忌

建制派藉「洪門宴」發泄對林鄭的不滿，可見林鄭人緣真的堪虞，也看到建制派之前全靠非建制派的存在，才勉強「共同作戰」；一旦共同敵人消失，內鬥便再無顧忌，撕咬撲殺，甚至還能用「監察政府」不做橡皮圖章來包裝做戲，其實就是赤裸裸的內鬥。

下屆特首的「選舉」吸引眾多權力嗜血者登場，香港又陷入罵特首、拖後腿的鬥爭之中。沒有非建制派做替死鬼，到底誰在搞亂香港？

作者是傳媒工作者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[曾志豪]