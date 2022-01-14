潘焯鴻：改組政府架構 須慎防官冗

薪金、退休金開支將上升

架構重組和改名，必然產生開支，今次建議涉及8個新設或改名的司局，部門信紙、水牌、網站等總務支出實在不菲，在講求環保的這個世代更加有點浪費。與此同時，增設司局自不然會增加相配合的政治任命和公務員團隊人手，除了增加薪金開支外，隨着公務員團隊膨脹和高齡化，將進一步令退休金開支逐年上升，2021/22年度相關支出已達458億元，佔經常開支8.8%，金額比8年前增加近一倍（註）。從公共財政管理角度看，在香港現時財政儲備減少的情况下，究竟應該緊縮還是揮霍？

對「政不通人不和」的逃避

尋根溯源，回歸初期承襲《麥健時報告書》的政策和執行並行組織架構。至2002年，時任行政長官董建華推出「高官問責制」，以政治任命形式委任司局長，聲稱能改善施政效率，起始時為三司十一局；曾蔭權其後改組為三司十二局；梁振英提出改組及擴大為五司十四局的建議，曾被立法會否決，之後成功設立創科局，成為現時的三司十三局。

近20年來，每屆管治班子都有極其冠冕堂皇的理由，去擴充和重組管治架構。仔細思考，就會發現這其實是對政不通、人不和局面的一種逃避。如果每朝長官都擴充重組其管治架構，對於職能上根本沒有改變的政府而言，增加官位其實只為政治酬庸，免不了形成各自為政、互不相讓和山頭主義的風險，結果形成「官冗」現象，阻礙良政善治，架構重組就墮落萬劫不復的惡性循環。

問責精神始終未獲彰顯

香港管治問題層出不窮、不一而足，說好了的問責精神始終未獲彰顯，整個政府亦從來沒有達到市民的施政表現期許，更無法增強管治制度的公信力，甚至連北京亦感擔憂，否則根本不會出現「忠誠廢物」和港澳辦主任夏寶龍「五個善於」的論述。20年來，官員換過了、組織重組過了、架構增大了，但管治水平就是沒有讓人感到稱心滿意——莫說良政善治，或者推進更宏大的「十四五」規劃，恐怕就連保障衣食住行的基本施政，亦難以令人信服。

應任人唯賢 制止政治酬庸

歸根究柢，急迫的或許不在於重組管治架構，反而更應該任人唯賢、制止政治酬庸；就算不祈求官員個人有擎天架海的本領，但總不能弱不禁風吧。今次航空機組人員令第五波疫情出現，回看就是忽略了去年11月德國來港貨機人員確診的預警。事實上，與先前的海員輸入個案一脈相承，就是主事官員不斷重蹈覆轍。迫在眉睫的，還有尸位素餐和形式主義對施政表現和公信力所造成的衝擊；政府辦事應有破釜沉舟的堅毅，凡事注意社會共識導向，組織上應該眾擎易舉。就像一隊足球隊，行政長官就是領隊，比賽出場人數就是鐵板規則，一名好領隊應懂得應對變幻局勢和挑戰而運籌帷幄，無論防禦或攻堅，排陣都應知人善用。

如果預期某些政策工作特別繁重，社會當然要支持一個更合理的分工，避免權責重複或不清晰而導致施政不暢順。期許當選的下屆行政長官具應有的領袖風範，善於將多年來高官問責制和政治任命所滾存的錯誤拉回正軌。

註：bit.ly/3HYIVQw

作者是「香港方略」首席研究員、「中科監察」主席

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[潘焯鴻]