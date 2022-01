王貞琳、蒲安梅：不要讓孩子為控疫不當埋單

關閉學校對兒童身心發展有害無益

香港居住環境擁擠,兒童的健康發展有賴於學校和公眾遊戲空間。

筆者之一、香港教育大學心理學系王貞琳博士主持的研究顯示,當學校關閉,兒童在家上課時,擁擠的家居環境會增加父母壓力和兒童的攻擊行為,以及焦慮和抑鬱傾向;尤其是對於注意力控制仍然在發展中的幼稚園和小學學童,在線上課的效用堪憂。

關閉學校相當於變相剝奪了兒童受教育的權利。

聯合國基於2021年一個世界範圍的調查指出,關閉學校對兒童的學業進步、社會性發展及身心健康造成危害,年幼兒童和缺乏資源的家庭尤其嚴重。有鑑於此,聯合國敦促各國重開學校,並且評估疫情對兒童學習所造成的損失,以避免「一代人的浩劫」(generational catastrophe)。

變相剝奪兒童受教權

香港過去兩年來控制疫情相對成功,部分原因歸結於港人積極配合佩戴口罩。然而,香港的疫苗注射率卻成為疫情控制的致命傷,人們對於疫苗遲疑不決,往往歸咎於疫苗的潛在副作用。

另一位筆者、香港教育大學心理學系蒲安梅博士主持的研究發現,已接種疫苗及未接種人士都會擔心副作用;不同的是,已接種疫苗人士認為打針是公民責任,打針是為了保護家人和朋友。

成人是時候接種疫苗 保護孩子

關閉學校應該是最後考慮的手段。香港的學童在過去兩年因為學校關閉,已經付出了巨大代價。我們成人是時候擔負起公民責任接種疫苗,保護孩子,不要讓孩子為疫情控制不當而「埋單」。

參考資料:

. Zhenlin Wang, Pui Lam Yeung, Xiaozi Gao (2021), "Under the same roof: Parents' COVID-related stress mediates the associations between household crowdedness and young children's problem behaviors during social distancing", Current Research in Ecological and Social Psychology(bit.ly/3fly6vy)

. "Countries urged to reopen classrooms, assess pandemic-related learning loss", UN News, 13 July 2021(bit.ly/3Fpy00z)

. "Perspectives Asia #10: Fabric of Society - Living through the Pandemic"(bit.ly/3riLEO5)

作者王貞琳是香港教育大學心理學系助理教授,蒲安梅是香港教育大學心理學系副教授

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[王貞琳、蒲安梅]