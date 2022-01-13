劉健宇：疫情下反思學會學習的目標

在第五波前，教育局規定，學校只要有七成教職員及七成學生接種疫苗滿14天，便可申請全日面授；如部分級別達到七成接種率，亦可申請該級別全日面授。根據局方去年回覆查詢指，截至去年10月7日，全港共有191間中學（佔香港中學約四成）申請恢復全日面授課堂。而原本不少中學安排在今年恢復全面面授，但這些良好願望恐怕再被疫情拖累。

應盡力維持中小學最少半日面授

全日面授在疫情前再平常不過，但現在卻成了奢侈。回想兩年前疫情剛到，經過教育界與社會各界一連串的共同努力下，終於克服難關，並總結出一些教學經驗，其中對中小學最重要的是「半日面授也比全日網課學習效能好」。不少教師反映，在家學習最大問題在於種種客觀因素，導致學生一方面未能從網課中汲取知識，而教師督促學生交功課亦成為一大痛點。總括而言，假如中小學生缺乏師長監督的話，其學習勢必事倍功半。

令人感可惜的是，香港自1999至2000年進行學校課程整體檢視後，確立了「教導學生學會學習，促進他們獨立學習的能力，達到全人發展和終身學習的目的」之目標，但疫情之前曾經炙手可熱的「翻轉教室」，已為人詬病學生在家中甚少聽從教師指示預習，遑論疫情的出現令這些政策目標不攻自破。無論如何，此刻中小學必然以師長督導為主，因此社會各界應盡最大努力，控制疫情至維持最少半日面授，減低疫情對學習效能的負面影響。

大學教育應行混合式學習

另一個有趣的教育現象是，有不少專上學生由於未能參與面授課堂，遂高呼「回水」。先不論香港公立大學的學費以公帑資助為主，學費包括行政、圖書館、互聯網資源等各式支出，談「回水」而不看財務狀况，令人無奈。專上學生相比中小學學生理應較為自律，講師所選擇的學習方法也應該較多元化——大學的常見課堂反而是以「直接教學法」佔多。

當一邊高呼「回水」的同時，一些大學生則樂於「掛機」，不少講師上課時，當進行一些網上互動，不時對着空氣問話，場面尷尬。既然大學課堂只是「講師講，學生聽」，理論上是沒有時空限制；至於師生交流，亦不見得網上會面不能取代。反而如果是希望在網課互動的話，講師應特別申明，讓同學準備參與。國際上，特別是以「學店」（教育產業）聞名的英國，各間大學爭相開辦遙距學習／網上學習的本科、研究生課程，費用亦十分相宜，當中前設便是摒棄「工廠式」的教學環境，相信學生是「學習的主人翁」。

史丹福大學的「教育宏願」

另一邊廂，美國史丹福大學設計學院早在2013年推出《史丹福2025宏願》（Stanford2025），將本科教育由線性改為「開放環型大學」（Open Loop University）：大學將是人生任何6年時間，學生可根據生涯發展需要自行安排。

《宏願》將本科教育分為3個彈性階段，首先是6至18個月的校準期（calibration），學生可參與大量短期的專業入門課程，藉此探索個人發展方向；接着是12至24個月的提升期（elevation），學生將選擇一門專業深造，並在學校建立該領域的業界與學界人脈；最後是12至18個月的活化期（activation），學生可轉化所學於真實世界運用，包括實習、計劃合作及創業計劃等。

《宏願》認為，未來的學習並非你知道什麼，而是如何運用所學。《宏願》已推出第二階段以應對世界潮流；希望香港也能趁疫情反思不同學習階段的教育目標，培育未來需要的人才。

作者是香港歷史及文化教育協會理事

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[劉健宇]