陳智傑：傳媒與社會 誰影響誰？

傳媒的議題設定功能

然而，人們在評論傳媒的社會影響力之時，大多會認為自己並不會隨波逐流。

傳播學中有一個「第三者效應」理論：人們傾向覺得他人會受社會輿論左右，但自己則會獨立思考。姑勿論「第三者效應」是否萬試萬靈，但它道出傳媒影響力的重要局限：人們未必會相信傳媒所報道的信息。

傳播學的經典理論——議題設定功能——便明言傳媒內容未必能左右人們所想，但卻可以影響大家所留意的議題。簡單來說，當看見選舉新聞、疫情消息，又或名人是非等，大家未必會盡信報道內容，但可能會覺得這便是當刻的社會熱話，於是便留意這些消息，作為社交話題。

此外，每個人都有自己的人際網絡，每個人際網絡都有自己的消息渠道和意見領袖：家人親戚之中較為有意見的長輩、宗教組織中的牧者、學校師長和朋友，以至社區和行業組織的活躍人士等。當傳媒消息落入不同的人際網絡，由不同意見領袖「磨合」，便有不同傳播效果。同時，每個人際網絡都有自己關心的議題——政治和公共服務圈子、社會福利界別、教育界、不同類型的文化娛樂小組，以至各種興趣的朋友圈等。在平時，各個圈子都有不同話題；但當有一天，若你發現不同圈子都大談同一話題，則表示該話題已成為社會熱話。

影響力強弱 傳媒本身未必有把握

所以，傳媒——包括主流傳媒和社交媒體——社會影響力是強是弱，傳媒機構和新聞工作者本身亦未必有把握。傳媒報道的質素和聲譽固然重要，但有時社會上對新聞資訊及傳媒消息的需求大勢，也是有趣的研究課題。例如在社會危機感大增之時，一般來說人們對新聞資訊的需求亦隨之上漲，無論是主流或社交媒體的流量都水漲船高。此際往往便是「時勢造英雄」之時：社會目光不時投向表現「勇猛」、提問「尖銳」、文筆辛辣的記者，以至在烽煙四起時別樹一格的時事評論員和「名嘴」。在危機過後，人們對新聞和傳媒消息的需求和流量通常都會回落，但部分於危機時「表現突出」的傳媒、記者或評論人，或會自此成為某種消息或立場的社會標誌。

社交媒體的傳播威力

另一個頗堪玩味的課題，是社交媒體的傳播威力。社交媒體的傳播威力在於用家的使用習慣和行為，若大家勤於「出post」、轉載文章或圖片、發表評論等，社交媒體的威力便會增加，反之亦然。故此，若社會氣氛有變，例如人們於社交媒體發表意見、轉載文章時愈來愈小心，社交媒體的傳播威力亦可能會隨之下降。

此外，社交媒體的傳播效果也見仁見智。人們通常會在社交媒體接觸立場相近的意見，但亦有研究顯示，由於社交媒體消息傳播得快，人們亦可能因而意外地接收到跟自己立場不一的資訊。

每當社會出現問題，傳媒往往會被列為問題之一，因為人們往往會覺得傳媒報道和社交媒體的消息傳播威力無邊。然而細想之下，大家的人際傳播網絡、個人所想、使用傳媒資訊的動機，以至社會的集體危機感、使用社交媒體的習慣，都會左右傳媒的社會影響力。傳媒與社會是誰影響誰，乃傳播學永談不完的話題。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4.投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳智傑]