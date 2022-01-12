許紹基：「拆彈」之餘不忘抗疫——向特區政府進一言

設機制齊抗疫

首先，特區政府必須明白，今次已非首次出現主要官員違反／疑似違反防疫要求和規定的情况。眾所周知，入境處長區嘉宏和時任海關關長鄧以海，去年3月初與其他人在灣仔私人會所聚餐，因違反「限聚令」被票控。兩人已公開承認犯法，已按法例繳交罰款。及至今次「洪門夜宴」，牽涉的主要官員更多，除區嘉宏之外，還有警務處長蕭澤頤、廉政專員白韞六，以及民政事務局長徐英偉和財經事務及庫務局長許正宇。

當然，一眾主要官員有否違法，現階段仍待調查，筆者不會多作揣測。既然特區政府已就事件啟動紀律調查，相信在民情民意的龐大壓力下，一定可得出公平而有公信力的結果。然而，由於調查需時，民間的不滿肯定不會因為「調查進行中」而迅速冷卻，故筆者建議，特區政府必須盡快告訴市民，到底當局有什麼方法去阻止／防止再有主要官員違反防疫規定。

明確制度 曲突徙薪

類似方案之所以重要，皆因市民對政府的信心，源自官方是否有一套令人信納和滿意的「制度」，這套「制度」跟理想的法例一樣，必須具體而明確。意即市民必須知道，政府未來會如何曲突徙薪，例如規定除非公務需要，主要官員和高級公務員不得出席有特定人數以上參加的私人聚會，若有違規，嚴懲不貸，並公開罰則，讓公眾監督。這措施非常重要，至少可讓公眾知道，政府願意正視和杜絕問題，既堵悠悠眾口，亦可消弭矛盾和不滿。

而在抗疫方面，既然政府連日來都確認Omicron的特性是傳播力強，但症狀輕微，那問題就來了，到底政府可用什麼方法找出和清除潛伏在香港的隱形傳播鏈呢？執筆之時，坊間已有很大聲音，要求政府採用強硬手段，包括強制全港市民接受檢測。筆者完全同意有關建議，但認為必須更進取，「強檢」不能只得一次，而是2或3星期內多次，同時要加上強制市民接種疫苗。只有如此，香港才可以重新「清零」，市民生活重回正軌。

內地經驗 值得參考

內地防疫抗疫策略，過去兩年已經一再證明是可行、科學化和成功的。一國兩制的要義，並非「凡內地採用的都不接受」；相反，正因為一國兩制的特點是靈活多變，我們更應取長補短，參考全球所有成功經驗，融會貫通。Omicron殺到，對香港抗疫工作而言是一大考驗，同時亦是對政府是否可準確理解和掌握一國兩制的一大考驗。特區政府的表現，中央政府看在眼裏，香港市民看在眼裏，世界各地亦都看在眼裏。

作者是香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[許紹基]