歐陽五：聽聽「小角色」們對美國「劇本」的抗爭

集腋成裘 全球民意不可低估

美國部分政客或未料及，在其縝密構思的權力遊戲劇本中，竟有「小角色」唱起反調。「小」自然是相對於美國這一龐大的全球性帝國而言，但卻是上千家全球門店及其員工構成的鮮活存在。更重要的是，諸如此類「小角色」集腋成裘，將是一股美國不可低估的全球民意。美國試圖將其架上火烤，甚至綁上「戰車」，以之作為打擊中國的「子彈」，卻不曾在乎他們也是眾多有獨立思維、期盼世界和平與生活安寧的個體。

全球化浪潮中，沒有人是一座孤島。正因此，強行在世界劃分陣營是困難的，亦是危險的。事實上，美國暗中意識到「冷戰」的非正義性，遂在表面用對華「競爭」替代「冷戰」，內核卻仍是「冷戰」劇本，服務於一些美國政客的權力遊戲。其劇本情節包括：拉起盟友圈，杯葛冬奧會；用「新疆牌」、「人權牌」等污名中國，並要求自己眼中的「小角色」追隨潑髒水；發動遏華「科技戰」，「狙擊」中國科企等。

對中美關係3個提議

可惜，「冷戰」劇本上演之時，構想中的「一呼百應」被現實擊破。美國日前「狙擊」商湯上市未遂，商湯反倒在港股表現堅挺；第三方國家和企業多次表示不願「選邊站」；就連該國商界亦不願「反華」風行，而是希望政界取消或大幅降低關稅，保持與中國共同的開放性。尤其是被美國視為當前「眼中釘」的中國，雖從「韜光養晦」走向「平視」外交，但中國對自身實力及本國目標有清醒認識，無意主動與美國「冷戰」。這意味着，美國的劇本實則製造了一個假想敵。全球民意之所以不願被裹挾，正是看穿了「皇帝的新衣」。

2022年，中美關係的陰影究竟會拉長還是縮短，主要取決於美國是否執著於這套「冷戰」劇本。筆者在此提議三則：

（1）美國應主動改變意識形態的封閉性。何為封閉性？就是只知否定別人，從不反思自己。在美國新冠疫情日均新增數十萬病例，甚至單日達百萬宗之時，有美國輿論不對該國的人權負責，卻去否定中國西安的「封城」抗疫。相比之下，中國既堅持抗疫保護民眾人權，亦從犯過的錯誤中反思，如何能將抗疫做得更好。美國部分政客之所以執迷「冷戰」劇本而不悟，正是心態的封閉性偏差。

（2）中國要堅持開放與全球化。愈開放，愈能化解世界彼此的隔閡。你中有我，我中有你，由是互相觀照、增進理解。

（3）第三方力量要多發聲。畢竟，一個中美關係惡化的世界，將是各方俱損。發聲不在於音量大小，而在於能否經得起歷史是非的檢驗。正義之聲才是粉碎「冷戰」劇本的利刃。

作者是時事評論員

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[歐陽五]