劉進圖：大浪淘沙 窘境盡現

防疫東施效顰 兩頭不到岸

從海外人士的觀點看，香港近來採取的防疫措施，尤其叫停英美等八國的航班，是力度過猛的，損害了香港作為亞太樞紐城市的地位。變種病毒株傳播力近似流感，殺傷力較原來的品種顯著減弱，若多數民眾接種了有效疫苗，即使受感染也只有很少數出現重症，不會癱瘓公立醫院。因此不少西方國家維持對外開放，只是鼓勵民眾注射第三劑疫苗加強抵抗力，與病毒長期共存。

從內地人士的觀點看，香港近來採取的防疫措施，是力度不足的，無法說服內地對香港開放邊境口岸，讓港人免隔離前往內地。香港參照內地以「清零」為防疫目標，但入境豁免檢疫安排有漏洞，讓航空公司鑽了空子，機組人員成了新一波疫情源頭。在追蹤密切接觸者方面，「安心出行」的「半桶水」紀錄作用有限，不少社區的強制檢測中心亦欠缺人手，難以應付工展會、演唱會等活動突然帶來的大量人流，加上「洪門宴」揭示的官場文化，反映權貴階層無視風險，置酬酢於防疫之上，令人對香港大失信心。

死守嚴防 絕非上策

把這兩套觀點平排來看，香港的問題就暴露無遺了。香港是一個高度國際化的社會，對外開放度一向很高，民眾從心底裏不認同閉關鎖境求清零的防疫方針，尤其看到海外民主國家逐漸適應疫情衝擊，可以恢復各種商務出行、旅遊探親，但香港卻持續封關，且愈封愈嚴，自然心生不滿。領導者還要改造香港社會，使其與內地看齊，可以一聲令下萬人封區強檢、一個手機程式全天候監控民眾動向、一宗確診個案便把大批民眾送進隔離營，而這樣做的防疫成效，其實是可以藉着全民注射疫苗達至的。捨正路而弗由，迎合內地東施效顰，結果只會兩頭不到岸。

不少衛生專家指出，香港目前這套以清零為目標的防疫政策，是無法持久的，就算這次第五波爆發僥倖守住，但久守必失，面對傳播力猶如流感的變種病毒，死守嚴防絕非上策，且社會代價極大，絕不適合香港這種細小而高度開放的經濟體。

日前《金融時報》報道，北京正加快推進mRNA疫苗開發，兩家以類似BioNTech（復必泰）或Moderna（莫德納）技術生產疫苗的中國企業，在去年11月獲准測試其疫苗作為加強劑，顯示北京也看到，中國藥企以傳統滅活技術生產的新冠疫苗（類似科興）保護力不足，且抗體下跌速度甚快，需要尋找補救辦法。

香港有條件推動全民注射

香港從一開始就兩種疫苗都有，如今推行中的第三劑注射，也容許原來打科興的以復必泰作加強劑，而香港人口遠比內地一線城市少，更有條件推動全民注射。只要讓社會大眾看到，一旦疫苗注射率達到某個水平，香港就可結束閉關鎖境，居民持疫苗護照便可自由出行，相信民眾會積極響應，何必強求照搬內地清零措施？

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]