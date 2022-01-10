韓成科：執行國安法何錯之有？ 羅永生「祭獻論」莫名其妙

稱國安法執行為「政治儀式」 不倫不類

羅永生文中引用的「政治儀式」理論，相信是來自美國學者科澤（David I. Kertzer）的名著Ritual, Politics, and Power，科澤將政治儀式視為構建政治組織、鞏固合法性、形成一致性及爭奪權力的手段。在羅的「拿來主義」下，變成了對國安法的攻擊和「無限聯想」。然而，將國安法的執行稱為「政治儀式」，本身已是不倫不類，他對國安法的批評更是缺乏理據。

羅永生是一名學者，學者有立場、有政見沒問題，前提是要有論據、論證，但他整篇文章，除了硬套一些社會學理論，其他都是充斥着臆測和陰謀論。他認為當局要在立法會選舉後執法是為了轉移選舉失利的視線，但問題是誰人說過這場選舉是失利？習近平主席在會見述職的特首林鄭月娥時高度評價新選制；至於30%左右的投票率，考慮到泛民杯葛，比較其他大城市的選舉，並不算太差，當局主調是肯定這場選舉的新風格、新氣象。然則，又何來「失利」？又何用轉移視線？

羅永生文章的前提已有問題，為佐證國安法「祭獻」權力而舉出的兩個事例更缺乏說服力。羅指拘捕媒體高層是為了「祭獻」權力，「它們可能作為權力祭獻儀式的犧牲品」，打擊這些媒體可「讓人知所敬畏」。這是完全罔顧事實，警方執法行動主要是相關的人涉違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪，這是違法與否的問題，討論重點應是有否犯法，而不是扯到什麼「祭獻」權力。若羅認為檢控是不恰當、違反法治，應拿出證據討論，而非套一些莫名其妙的理論去抹黑執法。

依法辦事 法庭宣判 有何可質疑？

全世界的新聞自由都有界線，《香港人權法案條例》第16條「意見和發表的自由」列明：一、人人有保持意見不受干預之權利；二、人人有發表自由之權利；此種權利包括以語言、文字或出版物、藝術或自己選擇之其他方式，不分國界，尋求、接受及傳播各種消息及思想之自由。但法例亦表明這些權力是有限制：一是尊重他人權利或名譽；二是保障國家安全或公共秩序，或公共衛生或風化。倘踰越了這些界線而被依法追究，這樣事件本質就不是新聞自由，而是法律問題，是依法辦事的問題。

有法可依、有法必依、違法必究，就是法治精神。過去無執法不代表違法行為是可以容許，警方依法辦事，有罪與否最後由法庭宣判，有何可質疑之處？香港可容納任何政見立場的媒體，但前提是要守法，如果前《蘋果日報》、「立場新聞」沒有任何違法行為，套用羅永生文中說話，又如何可「借人頭一用」？

至於移除國殤之柱亦與什麼「整治大學」無關：一是國殤之柱擺放港大一直沒得到正式批准，港大過去任其擺放是人情，移除是道理，這才是大學真正「自治」；二是支聯會解散後，國殤之柱乏人照理，存在安全風險；三是港區國安法已實施，國殤之柱宣揚仇恨和濃厚的反中色彩，確有違法風險。港大自行移除是合理做法，沒有國殤之柱，一樣可以不同方式悼念，又何來衝擊大學「自治」？羅永生文章將一宗普通事件扯得離天八丈遠，為什麼就不能實事求是討論事件性質？

國安法的出台並沒有羅永生文中那麼多的陰謀論，也沒什麼「權力儀式」考量，就是維護國家安全，防範、制止和懲治與香港特區有關的分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動和勾結外國或境外勢力危害國安的罪行。法例界線明確清晰，但如有人在國安法生效後繼續挑戰底線，執法當局依法究治，請問有何問題？羅經常引用福柯的理論，但福柯的祖國法國同樣有嚴密而齊備的國安法，近年甚至訂立了「反假新聞法」，同樣有大量執法行動。若套用羅的國安法「祭獻論」，這些國家又「祭獻」了誰？

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

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[韓成科]