狄志遠、黃俊瑯：監督政府是立法會的天職

我們從中可以看見以下的事情——

香港特區是行政主導，但要受立法機關監察；立法機關配合行政機關施政，但不是盲從附和。夏寶龍的說話，很清楚指出立法機關要監察政府施政，這是立法會的天職，也是《基本法》所說明的，而夏寶龍認為在監察政府的工作上，才能看到立法會議員是否真正盡忠職守，是否「不越位、不缺位、不瀆職」，真正表現個別立法會議員的工作。同時夏主任也說明，立法會議員勿做「橡皮圖章」及「表決機器」，意思是立法會議員要勇於表達不同聲音，具建設性地批評政府施政。而新思維會積極扮演「第十人」的角色。「第十人」意思是在現有思維提出不同意見，當大多數人用現有思維考量問題，「第十人」就提出不同意見，用不同角度思考問題，以衝擊既有思維，尋找新突破點。

行政立法良性互動 必須建基於民意

新思維認同夏寶龍說明：立法會要「幫助政府做好工作和避免失誤的可能性」，當中立法會議員要忠誠地反映民意，讓政府施政能從市民角度考量事情，以民意為依歸，正如夏寶龍說：「給市民辦事情，就是為國家做事情，給市民辦了多少事情，就代表為國家出了多少力。」這是以市民角度來衡量政府施政，其實也是衡量立法會議員的表現。

所以行政主導亦要體現以民意為依歸，立法會是民意授權機構，代表民意，反映民意，民意是行政主導的基礎，民意是監察政府的依據；脫離民意，行政主導就變成行政霸道，監察政府就變得無理取鬧。因此行政立法良性互動，必須建基於民意。

不應視民主發展議題為洪水猛獸

另外夏寶龍說，中央政府是「真心實意在香港搞民主」，但香港民主要走「香港特色的路，不能照搬西方一套」。雖然怎樣才算有「香港特色」的民主，夏寶龍沒說清楚，但很明顯中央近期主動提出香港民主發展的議題，包括發布有關香港民主發展的白皮書，再一次強調香港政制發展最終達至雙普選，所以民主發展絕對不是香港政治發展的「禁區」，反而是目標，這也是基本法對香港人的莊嚴承諾。新思維呼籲特區政府及建制派不應視民主發展這議題為洪水猛獸，迴避不談，我們應積極回應中央的真心實意，在香港社會創造有利條件，求同存異，尋求共識，逐步推動民主政制發展，盡快落實基本法的雙普選目標。

民主的意義，不論我們怎樣理解，就是市民參與、市民聲音被聆聽、市民有權參與政府事務的決定。從這層面推動民主發展和監察政府，反映民意，是二而為一的事情，是一個銀元的兩面。

從這角度看，新思維歡迎夏寶龍的說話，並願意與立法會不同黨派共同合作，監督政府，推動民主發展。

作者狄志遠是新思維主席，黃俊瑯是新思維副主席

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[狄志遠、黃俊瑯]