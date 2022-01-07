曾志豪：防疫思維能不向祖國靠攏嗎？

香港社區因為食肆「望月樓」爆發，有說Omicron帶來第五波（其實數清第幾波還有什麼實際作用？）病毒危機，政府「再次」「沿用」2020年的思維：停、封。

停止各大類型公眾場所的開放，停止食肆晚市堂食生意，封鎖高風險地區人士來港。或許這波措施，和之前「謠言」的「停市鎖港」內容多有相近，早前闢謠的人不知會否有被打臉之感？

這種「停封」措施背後思想仍然是「清零」，與病毒誓不兩立，終極目標是要恢復「沒有病毒」的日子。

這套思維的代表案例當然要數偉大祖國，由武漢封城，到最近的西安封城，甚至發明了「社會面清零」的人群「轉移」，都是把「停封」手段做到最極致。但伴隨而來的不是社會穩定和諧幸福的增加，而是怨聲載道、月事期婦女無物資供應高呼「血流成河」的惶恐，還有人民置身「《長津湖》式」的艱苦生存環境。誰也不敢擔保，這樣的手段便能「清零」。這樣的手段會否在其他城市複製？

與之對比的便是西方社會的「與病毒共存」。你說是「佛系」還是「順應」，便要視乎社會的防疫本錢。譬如美國，社會對「戴口罩」和「打疫苗」都有嚴重分歧和高度不信任，結果每每弄出每日數十萬的新增確診數字；但如果兩者都做得理想的話，新加坡便是較成功例子，它也奉行「與病毒共存」，甚至不再主動通過簡訊通知國民每日疫情數字。

香港是否一定要事事跟從偉大祖國的「清零」、「嚴防死守」？還是也可以向西方的「與病毒共存」學習？或許香港政府最大弱點，便是人民對政府的不信任。疫苗接種的猶豫，除了出於健康考慮，不少是對政府早期以政治任務方式推廣疫苗注射的反彈情緒，加上特首一廂情願以「要和內地通關」為最高目標，彷彿防疫目的就是為了與祖國連接。

處理疫情和處理傳媒機構一樣，不要老是祭出「停封」手段，便以為能解決問題。

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]