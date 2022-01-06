陳帆川：「立場」和「眾新聞」停運 大家應該看什麼？

傳媒結業，對忠實讀者的影響最大，然而他們的人數畢竟有限，絕大部分人其實都是淺層讀者，即是間中會看該媒體的新聞，也喜歡它的內容，但不會每天主動到其主頁瀏覽。普遍政治立場偏「黃」、較年輕的香港人的主要新聞渠道，相信還是社交媒體、連登討論區及即時通訊軟件。前兩者有一個共通點，就是由演算法掌控內容；三者的共通點，則是用戶不會非常在意信息來源。

因此，日前封關等假新聞才會傳得沸沸揚揚，因為大家接觸資訊時，仍然不太在意消息來源。你在WhatsApp收到封關的消息，看見文筆很專業，便立即轉發，順便跟親友討論一番，並不會第一時間核實消息。

在這種習慣底下，即使傳媒機構一間接一間倒下，香港人還是不愁沒有可讀的新聞，因為演算法和親友們永遠都會給你奉上最有趣的「新聞」。沒有《國安法》的批判分析，沒有在囚者的權益報道，還有叱咤、MIRROR、「造星」……只對政治新聞感興趣的人，則可能沉迷YouTube，聽KOL（關鍵意見領袖）的「獨家」分析。然而聽眾沒有為意的是，所謂分析，其實都是綜合傳媒報道所得來的二手資訊。當一手資訊岌岌可危，二手甚至三手評論，還有什麼價值？

「希望」取決於讀者

本周二，《明報》刊出「大搜捕一年」專題，透過每周探監的邵家臻道出在囚民主派人士的辛酸，部分細節讓人鼻酸。本報讀者可能已經看過，但更多的吵嚷着香港已沒有傳媒可信的人，卻不一定在意，因為《明報》不一定出現在他們社交平台上的news feed（動態消息），也不獲定義為「黃媒」，不是每一篇文章的角度都符合他們口味。

傳媒相繼停運，很多人寄語記者心存希望。然而希望其實不全放在記者身上，而是取決於讀者。我們消費資訊的習慣，直接左右香港還能保存什麼媒體，以及媒體的報道水平。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]