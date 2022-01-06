楊志剛：香港民主重建 台灣和平統一

香港「反示範」幫了台獨一把

一國兩制的原意，是先在香港成功落實，讓香港以一國兩制下的民主自由和幸福快樂，對台灣作出不可抗拒的完美示範，進而促成對台灣以同樣模式和平統一。但不料香港竟然作出了「反示範」，幫了台獨一把。而美國則發動顏色革命，全面調動在香港經營多年所積聚的資源和力量，卻竟然未能成功奪取香港治權，反而令美國在香港培養多年的隱藏勢力及馬前卒一個一個暴露身分，一個一個被砍掉。美國在憤憤不平之餘，便不斷打「台灣牌」，令台獨勢力愈來愈肆無忌憚，亦迫使國家不斷對台獨作出反制措施，導致台海局勢愈趨緊張，亦令不少論者認為和平統一台灣已經無望，武統是唯一出路。

武統是否無可避免？這要從3年前談起。2019年元旦開局香港穩中向好：1月1日，民陣行禮如儀發起元旦大遊行，民陣自稱的參加人數也只得5000餘，較對上一年少了大約一半，可謂慘淡收場；1月2日，習近平主席在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上講話：「中國人不打中國人。我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。」當時台灣民進黨每况愈下，和平統一依然樂觀；2月，國務院發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，香港機遇無窮；同月，特區政府提出修訂《逃犯條例》，以堵塞台灣殺人事件暴露的漏洞；3月，高雄時任市長韓國瑜訪港，在禮賓府與特首林鄭月娥午宴，傍晚與中聯辦時任主任王志民會晤，並夜遊維港欣賞「幻彩詠香江」。當時他人氣如虹，對台灣選舉勝券在握。

2019年5月，美國發表報告，指《逃犯條例》修訂一旦通過，北京在香港影響力會增加，對美國構成極大風險。原來這份報告，吹響了對香港發動顏色革命的號角，隨即於6月9日，反修例大遊行爆發，黑暴急劇升溫。11月，區議會選舉反對派取得全港86%直選議席，外來勢力透過顏色革命奪權的第一步落實，並劍指立法會選舉及特首選舉。2020年1月，民陣行禮如儀發起元旦大遊行，自報103萬人參與，是歷年人數最多的一次。同月，蔡英文以反對一國兩制的強硬立場，獲益於香港黑暴革命，令她從民望低迷中反超前而成功連任台灣總統，並在台獨路上愈走愈激。今年1月，香港民主重建開始，台灣和平統一重上軌道。

「武統唯一論」 被動卻必須

「武統唯一論」是困境中的被動立場，但這亦是必須的立場。美國經過多年來對中國的言行追蹤分析，定必已經得出清楚結論：中國外交言行一致，言出必行；超越紅線，便一定武統。這使美國在多番試探及打擦邊球之後，拜登總統亦要清楚表示：美國不支持台獨。當然美國依然會不斷在紅線上製造事端，因為打「台灣牌」，相對各式各樣的制裁和較量，是零成本、易操作，無事張張口便成。

其實和平統一與武力統一之間有大量空間作周旋，「非和即武」是簡單化了統一台灣的選項。共產黨解放全國，有和平解放，有武力解放，亦有武力與和平相輔相成，略顯武力，便實現和平解放。中國現時對美國軍事介入台海的拒阻能力，令中國大陸可以封鎖台灣，切斷一切供應，然後大軍壓境，圍而不打，以武促談。何時這樣做，主動權在中國，時間優勢在中國。

歷史告訴我們：以日本神風敢死隊的不怕死精神、武士道切腹的寧死不屈精神，在高叫「一億玉碎」的狂熱口號後，於1945年8月日本人選擇了無條件躺平，在日本大批婦女悲慘地於日本本土慰安美國佔領軍時，日本男人心甘情願在慰安所當看門人。美國麥克阿瑟將軍口裏擔着煙斗，在日本做「太上皇」；美國佔領軍中大批最渣的美國人，到了日本都變成尊貴的人上人。直到76年多以後的今天，美軍違反日本防疫措施，視日本為美國「次級領土」而不做檢測直闖日本，令當地出現數以千計相關新冠病毒個案。日本官員在憤怒之餘，只敢表示極度遺憾，連「譴責」這兩個字都不敢用，遑論不讓美軍入境。

日本人如有良知，應該看清楚美國的野蠻和對日本的藐視，看清楚中國對戰後日本的寬容和友誼。蔡英文同樣會讓美軍這樣進入台灣，甚至希望美軍入台，但在中方的紅線之下，美軍敢嗎？我們國家民族在國際贏得的尊嚴，台灣同胞遲早會深感自豪。

這份對國家民族的自豪，亦源於大家都是中華兒女，只有血脈之情，沒有血海之仇，在解放軍極限震懾之下，台灣同胞不作抵抗，是對中華民族的盡忠。以武促談，定當事成。何况和平統一是針對台灣人民，對極少數台獨分子，以精準外科手術式的定點切除，並不牴觸和平統一原則。這亦是對港獨分子的警示。在台灣實現統一之前，國家按照法律對台獨分子作出的反制和懲罰，定必不斷加強。國家亦清楚知道，對港獨分子的放縱，無疑就是對台獨分子的鼓勵。故此可以預見，國家對港獨分子，絕對不會姑息，言出必行，港獨分子宜好好自省。

港新議員新班子肩負歷史使命

黑暴一役讓蔡英文絕境逢生，其中一個原因，是台灣人出於「今日香港，明日台灣」的憂慮。香港的反示範，令和平統一的大業倒退。香港新一屆立法會議員及下任特首和管治班子，肩負歷史使命，要發揚一國兩制下香港的優質自由民主，將其轉化為港人幸福快樂的美好生活，把「今日香港，明日台灣」，轉化為台灣同胞急不及待的無限嚮往。

作者是教育工作者

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[楊志剛]