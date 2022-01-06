羅健熙：香港缺地 更缺一個負責任的領導

「破格」收地 「等到頸都長」

民間10多年前一直倡議政府動用《收回土地條例》收回新界土地及棕地群以興建公營房屋，包括居屋和公屋，盡快縮減輪候公屋時間。最終政府去年中聲稱會「破格」使用相關條例收地，收回3幅分別位於粉嶺及元朗的土地。

然而，我希望讀者了解到，等待這個破格舉動，可謂「等到頸都長」。

早在2019年10月，政府表示會「檢視」約10組規劃上可作綜合發展區或住宅發展，地積比率較高（一般而言，市區為7.5倍或以上，新界為5倍或以上）、現有構築物較低矮，但有關業主未有確切發展計劃的土地。結果，政府竟然花了約19個月「檢視」，到2021年5月發展局才公布動用「尚方寶劍」，收回該3幅私人土地，連同鄰近政府土地，卻僅能興建總共約1600個單位，最快要2027年才竣工。

「檢視」一幅地是否適合建屋，不外乎分析土地結構、交通配套、對環境影響等，坐擁龐大資源的政府要花上約19個月評估，相信公眾很難接受。再說，民間提出的意見是要求政府大規模收回新界棕地，而非只收回細面積的土地，只能興建「插針樓」，對解決現時的公屋需求根本是杯水車薪。2018年底土地供應專責小組發表報告，推算全港棕地面積約1300公頃，指政府可以好好利用。

放棄有共識選項 強推爭議項目

提起土地供應專責小組，不得不提收回粉嶺高爾夫球場這個幾乎是民間共識的選項，然而政府最終只收回部分用地。2019年政府宣布收回粉嶺高球場的32公頃用地，但要等到2023年9月才歸還政府。高球場佔地總面積172公頃，若全數收回，保守估計可興建10萬個單位。現時香港有其他高球場，再加上政府不斷鼓勵融入大灣區，喜歡打球者亦可選擇大灣區內的球場，政府應順應民意收回整個球場。

林鄭放棄一個有公眾共識的選項，反而強推一個爭議極大、估算需花萬億元的「明日大嶼」，完全令人費解；及後更推出「北部都會區」，而這次更突顯長官意志，當中涉及的開支都不提出予公眾討論。

土地不足 林鄭難辭其咎

林鄭月娥自2007年已經出任發展局長負責覓地，過去14年由發展局長到特首，她都參與處理政府的土地工作。今屆政府上任時公屋輪候時間是4.7年，非常遺憾房委會早前公布，截至去年9月底最新公屋輪候時間為5.9年，刷新22年來的新高；至於長者一人申請的平均輪候時間，亦增至最新的3.8年，真是替老人家難過。政府之前承諾的2萬個過渡房屋單位，按官方說法，截至去年底只有約2000個落成，低下階層「告別劏房」恍如天方夜譚；另一邊廂，一手樓空置稅又不知為何無疾而終。

公營房屋供應不足，除了所謂缺地，就是整個政府處事毫無魄力、政策朝令夕改所致，林鄭根本難辭其咎，但當然她只會繼續貫徹其作風，將自己的無能及責任諉過他人。早前，林鄭就指房委會建屋慢或要「罰款」，後來見房委會委員群起反駁「食死貓」，她又改口說只是「得意的想法」。

早前國泰機組人員違反防疫規定，沒有在家進行醫學監察，結果可能引發第五波疫情。林鄭前天表示，她在去年12月31日召見了國泰的主席和行政總裁，嚴厲訓斥他們，並指「作為高層未必知道每一個員工的行為，但這並不可成為免責的理由」。可惜，作為特區之首，並且過去多年一直主理土地政策，對土地房屋供應嚴重不足，沒有見她「訓斥」自己，更沒有向全港市民道歉。林鄭2017年競選特首時強調「如果香港人的主流意見認為我無辦法擔任行政長官，我係會辭職」，不過觀乎其任內「走數」多次，相信市民對於她不兌現競選承諾已經見怪不怪。

作者是民主黨主席

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[羅健熙]