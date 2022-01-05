馬仲儀：2022年的命運

差不多兩年了，世界仍離不開新冠肺炎疫情，最近來了Omicron變種病毒，疫情也再次嚴重起來。在英國，每日有10萬以上新增確診個案的日子好像已有一兩星期；社區病例不少，不同工作位置都出現因員工染病或接觸過確診人士而造成的人手短缺。入院病人真的比平常多一些，但重症的新冠肺炎病人又不如上一個高峰期般多，當然總有危重的病人，大部分都是沒有接種疫苗或因其他身體狀况而影響了免疫系統的人，從不同地區的醫護朋友得知，也有一些是在英港人。

新變種來襲 疫情再升溫

我明白有些香港人對接種疫苗很懷疑：帶政治目的的推廣疫苗手法、為了標榜滅活疫苗的安全性而發放針對mRNA疫苗的假新聞、與社區疫情狀况不合乎比例的防疫限制，及利用防疫條例針對「黃店」的行徑等等，都令人不考慮接種疫苗。在疫情不嚴重的地方如香港，單憑良好的個人衛生習慣和社交活動節制，勉強可保一段時間個人不被感染。

可是，在英國這疫情嚴重的地方，加上本地人因生活習慣及已廣泛接種了疫苗而不太着重社交距離措施，單靠做好個人衛生，真的難以避免染疫。

接種mRNA疫苗雖然不能完全避免感染新冠病毒，但預防嚴重併發症卻是相當有效；至於接種後的不良身體反應，較少在這邊聽到高調談論，當地人應該認為接種mRNA疫苗是安全的。在英的港人真的不要再猶豫，尤其是應該讓家中的12歲或以上孩子接種兩劑mRNA疫苗，孩子們在學校裏真的不太注意防疫衛生的事。

接種疫苗 與世界接軌

執筆之時，香港亦有本地的Omicron傳播，我想小型爆發有可能發生。港人應認真考慮應否接種mRNA疫苗，在遵守個人衛生守則的情况下過正常生活。就算有不少人感染了，但病情輕微，並開始慢慢在港建立群眾免疫，可讓我們與世界接軌。不過，政府屆時是否真的會根據這科學原則放寬限制呢？

香港兩個大家相信的媒體——「立場新聞」和「眾新聞」——都宣布停辦，我覺得十分不捨，這篇文章原本是為「眾新聞」而寫的。我認為，拘捕前「立場新聞」高層和編輯，是因為他們在反修例運動中的直播和近年的報道，多次揭露政府、高官和紀律部隊的不是。有一名熟知中國國情的評論員認為，中央和港府對於最近立法會選舉僅得三成投票率十分憤怒，認為是港人搞對抗，所以拿走我們信賴的媒體來懲罰香港人。

躺平、沉默都會引來責難，看來這就是香港人在2022年的命運。

作者是醫生

[馬仲儀]