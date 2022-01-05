丘健和：寄語新立會——要以「趕考」心態砥礪前行

第七屆立法會議員宣誓儀式於日前舉行，過往反對派的宣誓鬧劇已不復再。回望過去一年，儘管全球新冠疫情嚴峻，但特區政府逐漸掌握防疫策略，疫情相比起海外趨向緩和。至於政局方面，隨着落實「愛國者治港」，香港的政治環境逐漸恢復穩定，特區將邁向良政善治新時代。

2020年中央頒布實施《港區國安法》，有效震懾「港獨」、「攬炒」激進勢力，為香港創造由亂及治的先決條件。從治標到治本，如果說2020年香港政局的主旋律是「止暴制亂」，那麼2021年則是「撥亂反正」的關鍵年。隨着全國人大常委會於去年3月通過新修訂的《基本法》附件一和附件二，落實完善特區選舉制度後，去年9月選委會選舉及12月立法會選舉均順利舉行，開展「愛國者治港」的新時代，讓特區管治逐步重回正軌。

隨着中央及特區政府推出以上「組合拳」，不僅端正香港的政治生態，也對社會風氣起着移風易俗的作用。教育方面，中學課程設立公民與社會發展科取代通識教育科；教協宣布解散；擺放在港大多年的《國殤之柱》終於被移走等，讓激進政治文化在校園退場，還學子正常的學習環境。

媒體方面，過去曾被批評為「反對派喉舌」的香港電台，推出節目重組及改革措施，提供更多讓市民了解國家和社會的節目，回歸《香港電台約章》所賦予的使命。最近警方以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕「立場新聞」6名高層及前高層；「立場新聞」、「眾新聞」等反對派網媒，則在《蘋果日報》停刊半年後，相繼宣布停止運作。市民享有新聞及言論自由，但絕不能藉此作為煽動仇恨、製造社會對立、踰越國家安全紅線的擋箭牌。

議會亂象不再 行政立法關係見新局

一元復始，萬象更新！第七屆立法會議員宣誓定於今年首個工作日舉行，可謂意義非凡。莊嚴肅穆的宣誓儀式，意味着過去那種行政主導不彰、反對派癱瘓議會的亂局走入歷史，行政立法關係開始進入嶄新局面。

毋庸置疑，今屆立法會選舉的氣氛比往屆淡薄，地區直選投票率僅達三成。不少論者指出，這與反對派杯葛選舉、市民對新選制缺乏信任、參選的非建制派人士知名度低，甚至西方國家及媒體對新選制批評等不無關係。誠然，以上因素對選舉氣氛固然有負面影響，但不要忘記更重要的因素——不少選民找不到能夠代表自己發聲的候選人，甚至對立法會的工作表示無感。這也是過往建制派工作範式落後形勢、未能帶動議題，令他們在輿論上逐漸處於下風所導致。

新一屆議會組成令人欣喜的是，近六成議員是首次當選，不僅打破過往由傳統政黨主導的局面，更湧現了不少新面孔，包括智庫學者、中資企業高管、青年意見領袖（KOL）、「港漂」專業人士等等。

比如說以敢言擔當見稱、曾多次在聯合國人權理事會上發言的工聯會陳穎欣，她善用香港作為中外文化交流中心平台，講好中國故事，反擊西方國家及媒體對中國的抹黑，為國家增強在國際上的話語權提供民間助力。另一位是「港漂」出身的張欣宇工程師，他參選的新界北選區正是未來的北部都會區，相信他會為解決區內民生問題，以及融入國家發展大局帶來新視角和倡議。這兩名新議員把自身優勢與「國家所需，香港所長」有機結合起來，有望能夠將一股新風氣注入議會。

抓緊機遇 為民發聲

如今新一屆議員皆是愛國者，不需再分什麼黃藍標籤。他們應當抓緊機遇，除了要積極推動民生政策、解決社會深層次矛盾外，更要帶動議題以擴大政治光譜，對政經社會文化政策作出深入論述，提出各式各樣的政策倡議方案，使不同階層、不同身分的市民，都能找到為自身利益發聲的代表，從而為整個議會開拓更廣泛的民意基礎。

重溫歷史，1949年3月中共中央從河北西柏坡遷駐北平之時，毛澤東主席提出「兩個務必」：務必謙虛謹慎不驕不躁，務必保持艱苦奮鬥作風；臨行前更告誡全黨全軍上下這是「進京趕考」，並且留下名言：「我們決不當李自成！」藉着明末李自成攻佔北京後耽於逸樂，最終倉皇離京敗北收場，來引以為戒。

中央及特區政府過去兩年接連推出「組合拳」，已經為香港實現由亂及治；至於由治及興，還需要社會各界一起努力作出貢獻。兩場選舉的順利完成，只是這場中外政治角力取得勝利的第一步，要評價選舉制度，需從議員表現、履行的職責等各方面作比較。

新一屆議員不僅肩負過百萬選民的支持，更背負了中央對他們的期許，他們應當以「趕考」心態砥礪前行，履行好代議士的職責，以政績展現出新選制的制度優勢，藉以回應中央及港人對他們的期望和信任。如何「求變革，謀發展」，這是現今當政者必須回應的問題！

作者是香港青年時事評論員協會會董

[丘健和]