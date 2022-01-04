梁美儀：僅餘一息也尚存

去年《蘋果日報》停刊，影響最深的，是成長於沒有互聯網媒體年代、熟悉紙媒的中年或以上人士。然而，「立場」與「眾新聞」的停運，對廿多三十歲年輕一代的衝擊最大。

「立場新聞」的前身「主場新聞」，於2012年成立，這個網絡媒體集合本地及海外媒體的消息，經整合再配以簡單搶眼的圖文發放。當時不少年輕人透過「主場」，盡覽傳統媒體的消息報道。再加上網站提供大量環保、文化消閒的博客文章，可說正合在互聯網世界成長的年輕一代口味。所以當「立場」宣布停運，對年輕一代打擊尤其深，儼如失去一個陪伴他們成長的伙伴。

由一班資深傳媒工作者創立的「眾新聞」，相對「立場」，傾向較深入的報道、更深度的評論，在近兩年傳媒空間不斷收窄的情况下，「眾新聞」成為其中一個僅存較為「敢言」的網上媒體。其後，隨着多名有線前中國組記者加盟，以至與部分港台前《鏗鏘集》編導合作後，涉獵的新聞範疇更闊更廣，影像新聞更吸引不少市民追看。

如今這兩個網媒先後跟港人告別，不單令市民接收新聞資訊的渠道減少，也是對新聞言論自由的打擊。往後會否再有新聞媒體因承受不了的壓力而倒下或被「改頭換面」？大家心裏相信已有答案。

在僅有的空間裏，但願所有仍在緊守傳媒崗位的新聞工作者，即使僅餘一息，也要尚存，盡最大努力去維護事實真相。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]