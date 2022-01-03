鄭立：新年勝舊年 虎年行大運

這令人想起5年前的特首選舉。記憶中，幾年前很多人要求特首下台，他們認為，一切問題都是因為梁振英，只要梁振英不在了，一切問題就解決，所以提出了一個口號，叫作「anyone but CY」。結果，梁振英宣布不尋求連任，那些人也像上年新年一樣大事慶祝，宣稱取得了勝利。

之後林鄭月娥上台，也真的達成了他們的口號，就是「誰都可以，不是梁振英就行了」。而林鄭月娥跟梁振英在性別上不同，所以應該不是梁振英或者梁振英假扮的，所以他們的目標全然達成，說是「勝利」也無可厚非。不久就出現了「大和解」的提議；至於和解進度如何，我不太清楚，不過和解了5年，應該略有小成了。

持續要求特首下台 問題未解決

印象中，自我的年輕時代開始，先是董建華，去到曾蔭權，去到梁振英，都有人要求特首下台。從紀錄看，大多得償所願，香港歷代的特首都先後下台了。照理說，這些人這樣要求，應該是因為特首下台，能夠解決他們一些問題。

可是從他們還是繼續要求特首下台可見，他們的問題應該沒有解決。這樣的話，實在難以明白他們為何會因為特首下台而感到欣喜。我想到比較合理的解釋是，他們要解決的，只是一種短暫的情緒問題，尋求精神上的勝利。設下要特首下台的目標，只因為特首本來就很有機會下台，找一個輕易達成的目標，給自己去開心一下而已。

如果你賭明天太陽從東邊升起，這賭博在明早你通常都會贏。把爭取特首下台當成目標，就是這樣一回事。

所以可合理地推算，如果這一次特首選舉，從社會上討厭林鄭月娥的人這麼多來看，或者會有政客高唱「anyone but 林鄭」之類；而如果她真的下台，也應該會有人慶祝。正如《高達》中著名的聯邦軍軍官李阿寶指出，人類總要重複同樣的錯誤，希望李阿寶不要又說中。如果不斷贏來贏去，情况卻愈來愈差，那恐怕問題就是贏太多次了。

與其把所有東西都說成勝利，不斷弄一些可以達成但沒有意義的目標，不如承認事情是失敗，以及確立一些難以達成但有實際意義的目標。

作者是專欄作家

[鄭立]