鄭永年：香港的民主與香港的未來（上）

香港民主爭論的兩種思路

回歸以來，香港的民主本來就不是一個問題，因為這本來就是《基本法》的內在一部分。對香港民主的爭論，在於香港要實行什麼樣的民主及其如何民主化的問題。在這一問題上，歷來存在兩種方法和思路：一種是中央政府和香港政府的方法，即漸進和穩健；另一種是香港激進派和外國勢力的方法，即激進和冒險。

在那麼長的殖民地時代期間，港英當局沒有做一點民主化的努力，但在回歸之前突然引入激進的民主化。港英當局的做法當然是為了英國自身利益，而非香港本身利益，英國對其前殖民地都是這樣做的。在統治殖民地期間，英國的主要方法便是「分而治之」（divide and rule），殖民地結束的時候就引入民主。一個地方一旦民主化，形成所謂的執政黨和反對黨（派）之爭，那麼英國就有了干預和操控這個地方的制度性機制。二戰以來，無論是英國還是美國，都是以「民主化」的方式和話語來控制其他國家。不過，從經驗看，幾乎所有成功的民主都是內生型，而所有失敗的民主都是由外力催生的。前者表現為漸進和穩健，後者表現為激進和冒險。

成功民主皆內生 失敗民主外力催生

近代以來，英國等歐洲列強在世界範圍內搞殖民主義。二戰以後，殖民地紛紛獨立，但這些國家儘管形式上獨立了，政治上則繼承了殖民地傳統，在那麼多國家，沒有幾個的民主是成功的。在1950年代，亞洲的錫蘭（即今斯里蘭卡）和緬甸（兩者都曾是英國殖民地）被西方國家視為亞洲的未來，因為這兩國開始了西方式民主政治。在1960年代，又有兩個亞洲國家菲律賓（曾是美國殖民地）和泰國有西方式民主，又被西方認為是亞洲的未來。

不過，正如人們所見，這些曾經被西方大唱讚歌的國家，到現在為止的情况又是怎樣呢？儘管西方民主在很多發展中國家最終走向了政治上的失敗，但二戰以來，以美國為首的西方從來都沒有停止向發展中國家輸出民主，並經常通過戰爭和武力手段來達到目的。最近的例子，就是美國的大中東民主計劃的失敗。在9．11恐怖主義事件之後，美國藉反恐為名在中東推行美式民主，即所謂的「國家建設」（nation-building），但有沒有成功呢？前不久美國從阿富汗撤退，不僅表明美國軍事行動的大失敗，更是美式民主的大失敗。更要指出的是，無論是美國侵略阿富汗還是從阿富汗撤退的過程，都對阿富汗人民造成了巨大災難。

民主要成功 關乎「三性」

西式民主在發展中國家的失敗並不難理解，因為民主的成功是需要很多條件。近代民主自西方傳播到非西方國家，在這個擴散過程中，人們不難發現，如果民主要成功，需比較符合「三性」，即文明性、歷史性、現實性。第一，文明性表明，任何一個國家的民主都必須符合其文明的需要，否則會是不可持續。第二，歷史性表明，任何一個國家的民主發展都具有階段性，民主不是一蹴而就，而是長時期歷史發展的結果，每一個歷史階段具有不同的呈現形式。第三，現實性表明，任何一個國家的民主都要反映現實、滿足現實的需要。很容易發現，凡是符合這「三性」的民主，必然是內生的民主，即由本國人民爭取並且符合本國需要的民主；相反，凡是不符合這「三性」的民主，大多是西方國家外加的民主，沒有可持續性。

西方過度強調民主現代形式

今天，西方簡單地把民主定義為多黨制度和「一人一票」的選舉制度。但這完全抽調了民主的內容，而過度強調民主的現代形式。如果像西方所定義的民主只是投票，那麼人均國民所得（人均GDP）1000美元的時候可以投票，人均GDP 1萬美元的時候也可以投票。但經驗證明，這兩種投票方式是絕對不一樣的。人均GDP 1000美元的時候，選民的選票就不值錢，一塊肥皂、一包香煙，選票很容易被收買，並且大多數老百姓還沒有機會接受教育，甚至是基礎教育，沒有條件蒐集足夠信息，理性判斷政治人物和其政策。但是，到人均GDP 1萬美元的時候，大部分國民都接受了教育，有能力蒐集信息，可較理性分析候選人和其政策，並且在那個時候人們生活比較富足，選票不易被收買。這種現象，明顯體現在美國和西方所從事的顏色革命上。美國專門挑選那些經濟不發達的國家，鼓動窮人進行內部社會抗爭，自身則在外部施加壓力，推翻美國不喜歡的當地政府。

發展中國家如此，即使西方本身的民主何嘗不是這樣呢！西方總是樂意在古希臘城邦國家找到西方民主的根源，但古希臘的城邦民主是建立在奴隸制度之上。即使在古希臘，很多人是反對民主的，柏拉圖就是其中一位——他認為一個人應當做與其身分相符合的事情，農民只管種田、手工業只管做工、商人只管做生意，平民不能參加國家大事。他的老師蘇格拉底之死，更加劇了他對民主的負面看法。他說：我們做一雙鞋子還要找一個手藝好的人，生了病還要請一位良醫，而治理國家這樣一件大事，竟交給隨便什麼人，這豈不荒唐？儘管柏拉圖的觀念在今天可以說是「政治上不正確」，但的確能夠說明一些問題。近年來，隨着民粹主義在西方崛起，愈來愈多政治局外人贏得選舉而執政，對西方傳統民主構成了莫大挑戰，甚至是威脅。

（編者按：下篇將於下周一(1月10日)刊出）

作者是香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院、前海國際事務研究院院長

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[鄭永年]