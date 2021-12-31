梁韋諾：香港搞不搞共同富裕？搞不搞到共同富裕？

單單是《明報》，近期已有多篇文章提到香港要搞「共同富裕」。阮紀宏在〈一國要搞共同富裕 香港執行不分兩制〉提出：「這是中央政府解決了脫貧問題後提出的另一個舉國目標，香港同樣要貫徹這個一國目標，特別行政區在這個問題上沒有『特別』。」

甘文鋒在〈新格局下的愛國資本主義〉指：「在『新』的形勢下，我們必定要重視中央的政治論述，共同富裕是一國的目標，香港即使實行資本主義，也應與國家一起消除社會剝削及分化。」

歐陽五於〈共同富裕的變與不變〉提到：「在一國框架下，香港自然會受到共同富裕治理思路的影響和相關政策的輻射。中央對港府的考察和評價，也必然包含共富這一維度。」

其他媒體也充斥類似說法的文章，如洪為民〈資本主義的香港應追求共同富裕〉、盧兆興〈港澳應配合中央共同富裕的目標〉、汪敦敬〈「共同富裕」香港也可行〉、張遠深〈香港應推動共同富裕政策〉、黃舜煬〈香港社會如何實現「共同富裕」？〉等。今屆立法會選舉亦有不少候選人在政綱或選舉論壇提及要推動「共同富裕」。

早前外媒用「共同富裕」來炒作中央打擊香港資本家，已弄得風聲鶴唳、人心惶惶。在缺乏認識「共同富裕」下，大談「共同富裕」容易造成混亂，我們着實有必要把問題弄清楚。

「共富」具鮮明社會主義本質

上述人士的說法主要涉及兩個問題：一是香港搞不搞「共富」；二是香港搞不搞到「共富」。

香港搞不搞「共富」？在回答此問題前，我們先要弄清楚「共同富裕」的本質，它是指「全體人民群眾物質生活和精神生活的富裕」，聽起來好像是世界各國都追求的「普世價值」。

然而不要忘記，鄧小平多次強調「共同富裕」是「體現社會主義本質的一個東西」及「必須堅持的社會主義的根本原則」；習近平亦說「共同富裕是社會主義的本質要求」。換言之，「共同富裕」具鮮明的社會主義本質，故認為「共同富裕不姓『資』亦不姓『社』」是錯誤的。

既然一國兩制下香港不實行社會主義制度和政策，自然不會在香港搞「共同富裕」。

有人反駁：「共富」是中央提出的國家政策，而香港又是中國一部分，因此香港也必須與國家一起搞「共富」。

混淆國家政策與社會主義政策

是否在港實行社會主義政策，過去亦曾引起爭議。1980年代，中央提出「反對資產階級自由化」，當時有人擔心此政策會在港實施。時任總理李鵬回應記者提問時說：「根據『一國兩制』的構想，我們在香港行使主權後，香港仍然實行資本主義制度。既然如此，就不存在香港反對資產階級自由化的問題。」時任港澳辦主任姬鵬飛也提到：「反對資產階級自由化，與香港毫無關係。」

中華人民共和國作為社會主義國家，有什麼政策是不在香港實行的「社會主義政策」，又有什麼是香港須配合實行的「國家政策」？我們必須將兩者弄清楚。假如將所有政策都說成「國家政策」然後要在港實行，那麼「一國兩制下香港不實行社會主義制度和政策」這個規定還有何意義？

不過，港人對「共富」的態度也反映出一種尷尬情况：過去港人將社會主義政策視為洪水猛獸，希望一國兩制發揮「防火牆」作用，但當出現如「共富」般對人民有利的社會主義政策時，又應如何看待呢？

至於香港搞不搞到「共富」？事實上，即使香港想搞「共富」都搞不到。

很多人將「共富」理解為收窄貧富差距，他們的所謂「在香港搞『共富』」，往往是指要求港府加強再分配來處理貧富差距問題。

表面上看，「共富」是一個以經濟發展為基礎的分配問題。現時中央談「共富」，看似也是把眼光放在分配層面。處理分配問題，固然是「共富」的重點之一，但不是「共富」的全部，更不代表「共富」只與分配有關，而毋須理會生產層面。

馬克思指出：「把所謂分配看做事物的本質並把重點放在它上面，那也是根本錯誤的。消費資料的任何一種分配，都不過是生產條件本身分配的結果。而生產條件的分配，則表現生產方式本身的性質。」

沒有公有制 無從談共富

「共富」之所以是社會主義的本質特徵，是因為社會主義從根本解決了資本主義不可克服的內在矛盾。鄧小平強調：「社會主義與資本主義不同的特點就是共同富裕，不搞兩極分化。」

兩極分化是資本主義生產方式的必然趨勢及結果，也是資本主義生產方式存在和發展的必要條件。在資本主義積累的一般規律下，擁有生產資料的資產階級無償佔有僱傭勞動所創造的剩餘價值，必然導致兩極分化。

馬克思說：「這一規律制約着同資本積累相適應的貧困積累。在一極是財富的積累，同時在另一極，即在把自己的產品作為資本來生產的階級方面，是貧困、勞動折磨、受奴役、無知、粗野和道德墮落的積累。」改善物質生活條件及提高工資，並沒有使兩極分化出現本質變化。

因此，公有制是實現「共同富裕」的重要前提，因它可避免兩極分化。沒有公有制，「共富」便無從談起，這就能解釋為何鄧小平會同時把「公有制的主體地位」同「共富」聯繫起來，將兩者並提為「必須堅持的社會主義的根本原則」。現在中央談「共富」，也是先強調堅持以公有制為主體的社會主義經濟制度，然後才談分配。

正因在資本主義私有制及生產方式下，無論如何從分配着手，都不可能於制度層面根本解決兩極分化達至「共同富裕」，這亦是皮凱提《21世紀資本論》的水平和深度遠不及馬克思《資本論》之原因。實行資本主義的香港，若可以「與國家一起消除社會剝削及分化」，那就是推翻馬克思的科學分析了！

請問主張在香港搞「共富」的人，會如何處理私有制與「共富」的矛盾呢？如何在不動私有制下搞「共富」呢？一方面強調「共富」是社會主義的優越性，另一方面又說資本主義也能做到，這不是自相矛盾嗎？

有否提共富 都須做好扶貧

有人質疑，筆者認為香港不搞和搞不到「共富」，是否主張政府放任貧富問題。這種質疑其實是犯了把「共富」跟處理貧富差距混為一談的毛病。

無論中央有沒有提出「共富」，香港都應該且必須做好扶貧工作。事實上，為緩和社會矛盾、維持社會穩定，資本主義國家都有推出各種再分配措施，但不代表其就是搞「共富」。

關注貧富問題固然是好，但不應隨便拿「共富」來說事。誇誇其談在港搞「共富」，只會把「共富」概念庸俗化，加深思想混亂。

（作者按：本文只代表個人立場，不代表任何團體意見）

作者是自由撰稿人

[梁韋諾]