蔡獻亮：全民投票是完善選制最後一塊拼圖

選舉告一段落，輿論將投票率看得如此重要；但與其爭奪詮釋投票率代表什麼，以下幾個基本問題卻一直被忽視：一、透過選舉制度產生的議會，如何讓大眾感到選舉與己有關？二、不少國家及地區的選舉都普遍面對低投票率，是否存在制度設計，可讓社會在選舉期間聚焦有意義的選舉辯論、按政策取向作一次清晰表態？上述兩個問題，相信是完善選舉制度的改革初衷，也是假以時日不可迴避的問題。

投票率低與選制有關嗎？

投票率低的情况在民主國家非常普遍。西方部分民主政體的大選投票率，自二戰後大約八成，逐漸降低，有的近年徘徊五成左右，地方選舉投票率甚至更低。普遍學者對投票率不斷下跌有不同解讀，例如主要政黨主張愈趨相近、政治無力感提高、登記或投票手續繁複，或純粹不想投票而已。在民主制度下，高投票率反映了社會的高政治參與度；但「推高」投票率顯然並非實行選舉制度的最終目的。不過，低投票率對民主制度的發展和運行有負面傷害，是毋庸置疑的，因為投票率會影響執政黨取得民意授權的程度，尤其是如何吸納不願投票或不願登記者的意見及聲音，都將影響施政和管治質素。

以美國2020年總統大選為例，雖然創了多屆總統大選投票率新高，但依然有三分之一合資格公民沒有投票甚至登記。有傳媒訪問不去投票的公民，發現近30%人沒有登記、23%對政治不感興趣、20%不喜歡候選人、16%認為投票不會帶來任何轉變。國家級選舉大概難與香港直接比較，那就以最近一次紐約市選舉為例，由於缺少尖銳議題，該場選舉也沒有被綑綁為總統選舉前哨戰，投票率只有23%。由此可見，投票率低的成因多樣，學界焦點多數並不歸咎「對制度不適應／不認同」；相反，在於正視如何解決選民感到自己一票「無足輕重」的無力感。

外國全民投票 發出基層聲音

參考一些國家及地區鼓勵民眾投票的經驗，鼓勵自願參與投票的成本效益極低，且成效不彰。

部分國家認為「自願導向」此路不通，與之相對的是「強制導向」。目前全球有20多國推行不同程度的「全民投票」，包括澳洲、新加坡、比利時、厄瓜多爾等。「全民投票」在這些國家都有久遠歷史，多數於一戰或二戰前後確立強制投票制度，時至今天依然行之有效。這些國家的大選投票率，有的一直維持在八成或以上（表1）。

各國執行「全民投票」策略有所不同，澳洲、比利時、阿根廷等國主要以罰款作為缺席投票的代價；某些國家更嚴格，例如在新加坡，會因缺席投票而被剔出選民登記冊；在巴西、烏拉圭等國，則有可能因沒投票紀錄而不能申請政府文件、大學學位或出任公務員。

雖有罰則存在，但部分國家並沒切實執行。2019年，比利時沒有對缺席投票者開罰單，惟其大選投票率依然維持在九成，代表比利時人投票的動機不是純粹懼怕罰款，而是履行公民責任的一部分。

美洲開發銀行曾作量性研究，發現在嚴格執行強制投票的國家，量度貧富差距的堅尼系數（Gini index）更低。有學者解釋，若一個國家以罰款作為缺席投票的罰則，對基層民眾的影響較大，因此基層投票率會較高；而候選人為取得更多選民支持，自然會將社會經濟政策向左調節，長遠致使貧富差距縮窄。上述辦法，又是否值得香港——貧富差距嚴重的已發展地區——作為參考，作為解決深層次矛盾的制度突破口？

港基層少參與立會 政府施政受影響

顯然地，任何政治制度的修正措施，必須建基在社會福祉之上。任何純為推高投票率，或讓數字看起來更好的，無非是「頭痛醫頭」，尋求無謂的心理安慰。香港回歸後的選舉投票率長期徘徊在四成到五成左右（表2），最近的選民登記，按年淨增長不足6000人。在年輕選民減少，但長者選民也可能慢慢消磨的「此消彼亦消」下，往後選舉投票率徘徊於三成，也許會成為事實。

再者，香港選民登記人數大約佔人口六成，實際上仍有所謂「沉默的一群」沒有參與選舉。若以2016及2021年兩屆立法會選舉中不同階層投票率作比對，也不難發現一個現象——富裕市民的投票意欲較高。在本屆立會選舉中，有學者指私樓、大型屋苑及豪宅的票站，投票率下跌幅度比公屋及居屋的較大。不過，若以公屋票站與豪宅及大型屋苑的票站投票率作比對，差距最大的香港島東及差距最小的新界東南，上述「富裕市民的投票意欲較高」現象依然可見（表3）。這不禁讓筆者想起一句老話：參與政治是需要資本和時間。

基層市民的政治參與度不足，是香港政治老問題。從香港大學2016年立法會選舉選民投票行為意見調查可見，月入低過1.5萬元的市民，而又有登記並在2016年投票的，只佔三成多（「沒有收入」者另計）。但從本港收入分佈則能見到，月入低於1.6萬元者佔就業人口四成多。

可以合理推算，未登記做選民的合資格人士中，為數不少屬基層市民，足見低收入者投票率低，基層在立法會層面參與度不足，直接影響代議士反映市民水深火熱的狀况，致政府惠民政策每每不能對症下藥。

按人大常委所設計的選舉制度，為選委會新增「基層」界別，目的就是讓基層聲音在往後立法會有更明確的發聲渠道，確立基層在議政論政的政治地位；解決香港深層次矛盾，必然是對港政策的重中之重。新選制的民意代表性及推動良政善治的作用，其中體現於如何讓基層市民聲音在議事堂被聽見。「全民投票」值得考慮，可促進基層市民每4年一次清晰表態，讓議會及政府更有責任感去維護基層尊嚴，貫徹「以民為本」理念。

完善選制 內外都須做好

新一屆立法會即將開始運作。選舉不止是一場走過場的「面子」工程；選後承載民意的議會表現，才是不可忽視的「裏子」。市民值得給予足夠耐心，拭目以待。

香港由亂轉治、由治及興，以至未來如何向《基本法》承諾的雙普選邁進，都不應停下選舉制度改革腳步。要繼續總結經驗、汲取教訓，以符合學理及實際狀况，讓選舉在良政善治中發揮積極作用。

（前瞻與探討香港選舉系列．四）

作者是北京港澳學人研究中心研究員

[蔡獻亮]