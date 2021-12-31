周永新：2021年困擾市民的事——躺平、移民、制度改變

港人是否躺平不思進取？

第一件令港人困擾的事，是面對種種困難的時候，自己應否「躺平」度日，「做一日和尚敲一日鐘」。「躺平」一詞首先在內地流行，講的是內地環境出現變化，經濟發展不如以往蓬勃，一些年輕人失去奮鬥目標，於是安於現狀，一方面遏制自己的欲望，另一方面抓緊自己已有的幸福。這種生活態度，稱為「躺平主義」。躺平觀念傳到香港後，有人批評，香港年輕人正犯了這個毛病，不思進取，辛勞一點就怨天尤人，好像社會欠了他們。

香港的年輕人是否胸無大志？客觀一點來看，年輕人在近年確實遭遇不少困難，例如欠缺上流機會，這是眾人皆知的事實；大學畢業生的起薪點20年幾近沒變，就算努力工作，收入也可能原地踏步；更叫年輕人沮喪的，是自己想成家立室或置業安居，許多時連結婚費用或買樓所需的首期，自己都無法負擔，只好不斷推遲結婚和置業日期。面對這種種自己無法克服的困難，年輕人除了躺平，還有什麼可以做？他們不想向現實低頭，但為保持心境平靜，除了壓低自己的欲望，還能有什麼人生目標和期待？

我在這欄曾寫過一篇文章，表達自己對躺平的看法。我並不認為香港年輕人有躺平的現象——他們還是一如既往地努力工作，但他們必須面對香港生活逼人的現實，這個地方已非昔日人們形容的機會處處；而就算他們不求什麼飛黃騰達，只是盼望合理和安穩的生活，這個卑微的要求，今天已離他們愈來愈遠。對年輕人來說，躺平已變成一種奢侈品。

躺平有時 勤勞有時

我感到不安的是，最近看到一份關於「中小學價值觀教育」的指引，當中有10個首要培養的價值觀和態度，而今年新增的，竟是「勤勞」一詞。我看了這份指引，心中起了不少疑問：港人懶散嗎？港人不努力工作嗎？實情是香港人出名勤勞，加班超時工作是常態，他們若不是日以繼夜工作，根本得不到足夠薪酬維持生活，哪有機會容許他們躺平過日子？現在教導中小學生「少壯不努力，老大徒傷悲」，學生聽了會有什麼反應？除了覺得觀念「老套」外，他們不會因此而比以前勤勞。

對一般港人而言，可以躺平又有何不妥？西諺有云：「凡事都有定期，天下每一事務都有定時。生有時，死有時……哭有時，笑有時……沉默有時，說話有時……」港人經歷了2019年的動盪，兩年疫情對他們的生活添加不少煩惱，這時候突然在價值觀中加入勤勞觀念，又豈是適當的時刻？正是躺平有時、勤勞有時，何必叫港人做到死方才罷休！

移民潮眾人皆見 卻不能公開討論

第二件令港人困擾的事，是一些眾人皆見的社會現象，卻少有人提出來公開討論。例如近一兩年出現的移民潮，港人皆知情况嚴重，但不見有電台或電視台製作特備節目，探討箇中原因和影響。也是在今年年中的時候，我在此欄寫了兩篇關於港人移民的文章，並不是什麼深入的討論，只想指出：今次移民潮與回歸前的移民潮不一樣，今次移民潮所以出現，是一些港人覺得，現在的香港已非他們過去認識的香港。文章發表後，得到一些迴響，惟不覺察有團體舉辦論壇公開討論。

其實，移民潮引發的問題正陸續浮現：學生因家庭移民而離港，學校出現學生不足情况；專業人士中，教師、社工、醫護人員都有因移民而出現較大人才流失的報道，相關服務有被削弱的趨勢；一些長者因子女移民而缺乏照顧。為什麼這眾人皆知的移民潮，政府不但不談，對移民潮帶來的後遺症也好像視而不見？媒體報道亦多點到即止，猶如這次移民潮並非大眾可真誠面對的題目。

如此一個大眾關注的社會現象，只能在親友移民離開時，成為飯桌上的話題。作為《明報》長期讀者，我也是從文章中得知一些專欄作家已離港。移民並非什麼見不得光的事，為何變得這麼神秘？回歸前的移民潮，大家可以高談闊論；為什麼這次移民潮，卻只能在暗中私語，無論政府、民間、市民大眾，都當這股移民潮沒有發生？

制度改變前所未有 港人需時適應

第三件困擾港人的事，是香港幾項重要制度，近年出現了回歸以來前所未有的改變，但港人對這些改變，卻明顯缺乏認識和了解。

第一項改變，是2020年中實施的《港區國安法》。由於法例是由中央訂立，港人開始時對其知道不多，情有可原；惟法例通過後，看來特區政府的宣傳和解釋，仍未能去除港人疑慮。

國安法訂立的目的，是要制止2019年下半年發生的動亂；今天香港社會已恢復平靜，這樣，港區國安法還有什麼作用？政府應在這方面多做工夫，加深港人對港區國安法的認識。

第二項改變，是香港的選舉制度。政府提出來的，是「愛國者治港」原則；早前完成的選舉委員會選舉和立法會選舉，正是要體現此項原則。不過，「愛國者治港」只是確保選出來的港人愛國愛港，但「愛」不是把口講了就算數——治港人士必須身體力行，證明自己以港人福祉為念，這樣「愛國者治港」才有意義。

最後，今年制度上的改變，看得到的，好像只是引入一些與以前不一樣的制度；但深一層看，還包含一些意識形態上的改變，例如教育局宣布，通識科被公民與社會發展科取代。為何有這樣的改變？明眼人都知道，政府的目的是要對學生加強愛國和愛港教育，更要改變學生「唯西方價值觀念為上」的思維。這種價值觀念和思維方式的改變，無疑是一項大工程，也引起不少家長疑慮，甚至為了不想子女接受這種「愛國愛港教育」而安排子女出外讀書。

總的來說，2021年香港經歷的改變，是回歸以來所未有的，也將成為香港未來25年的發展方向。港人在改變的洪流中，所能盼望的，是自己能有更多參與機會，以及更多和更大適應轉變的時間與空間。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]