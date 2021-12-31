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2021年12月31日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：爭取港人合作 須順性而行 ／文：呂大樂
周永新：2021年困擾市民的事——躺平、移民、制度改變
蔡獻亮：全民投票是完善選制最後一塊拼圖
曾志豪：如果立場是一種罪
梁韋諾：香港搞不搞共同富裕？搞不搞到共同富裕？
筆陣：爭取港人合作 須順性而行 ／文：呂大樂
【明報文章】不得不承認，12月19日市面上一片歡樂氣氛。那是立法會選舉投票日，也是主要公共交通的免費乘車優惠日，總之街頭所見，處處人頭湧湧，笑逐顏開，十二分熱鬧。
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筆陣：爭取港人合作 須順性而行 ／文：呂大樂
周永新：2021年困擾市民的事——躺平、移民、制度改變
蔡獻亮：全民投票是完善選制最後一塊拼圖
曾志豪：如果立場是一種罪
梁韋諾：香港搞不搞共同富裕？搞不搞到共同富裕？
周永新：2021年困擾市民的事——躺平、移民、制度改變
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曾志豪：如果立場是一種罪
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