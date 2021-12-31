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筆陣：爭取港人合作 須順性而行 ／文：呂大樂

【明報文章】不得不承認，12月19日市面上一片歡樂氣氛。那是立法會選舉投票日，也是主要公共交通的免費乘車優惠日，總之街頭所見，處處人頭湧湧，笑逐顏開，十二分熱鬧。

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