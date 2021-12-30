林原：國民黨的戰略錯誤

錯在企圖「聯紅制綠」

從旁觀者角度看，國民黨最大的戰略錯誤之一，是在紅、藍、綠的「三邊鬥」（台語「三咖督」）中以敵為友，企圖「聯紅制綠」（或「聯共制獨」）。對國民黨而言，中共本是「世仇」，而民進黨則是「新冤」。綠營對現階段（乃至將來）國民黨在台灣的生存、發展構成威脅，但紅營（中共）在約72年前徹底消滅了國民黨於大陸的勢力。聯合「舊敵」鬥爭「新敵」，對國民黨而言未必屬明智之舉，也未必利於真正擺脫困境。那麼國民黨在當前不利局面中，應施行的戰略究竟是什麼？

國民黨不應暗中採取「聯紅制綠」（或「聯共制獨」）的戰略，而應「坐觀紅綠鬥」、「縱綠鬥紅」等。若真既不喜歡共產黨及「紅統」，又不喜歡民進黨和「台獨」，不妨旁觀雙方相互鬥爭、衝突（甚至可以認為愈激烈愈好）。另一方面，若紅、綠不鬥，對藍營其實並無益處；萬一綠營與紅營聯手，國民黨政治處境會更艱困。

還要指出，如果該黨不企圖「聯紅制綠」（並約束黨內親共勢力），民進黨「抹紅」它會「費力」些，「抗中保台」、「芒果乾」（「亡國感」）之類「旗號」的號召力亦會弱些。這或也可算該黨拒斥「聯紅制綠」戰略的好處之一。

不應充當「煞車皮」

若改採「縱綠鬥紅」或類似戰略，國民黨就不應在中共與民進黨鬥爭中充當「煞車皮」，甚至不必公開「威脅」說以後不當「煞車皮」。藍營充當「煞車皮」的後果，在特定時候紅綠衝突或可避免激化，但對藍營而言，這樣的策略其實談不上高明。

如果決定不當「煞車皮」，國民黨、偏藍媒體、藍營名嘴等就不應「唱衰」台灣軍力，更不宜用大陸武統來恐嚇綠營。相反，他們應指出中共不足懼，大陸潛在的內部矛盾實際上非常嚴重；目前的穩定、繁榮，應該算是「活火山」旁的美景；所謂武統不過虛張聲勢，一個連教育界、學術界（更不用說政界）都充斥不公平甚至腐敗現象的國家很難下決心發動大規模戰爭等等。他們也不必反對民進黨推動「國家正常化」之類，甚至可以在該黨猶豫、裹足不前時，向前「推一把」。

最後要說的是，不再企圖「聯紅制綠」的國民黨，當大陸、香港、澳門有重大「人權事件」發生時，還是應果斷發聲——這樣也不至被某些綠營人士批評「逢共必軟」。

作者是歷史學博士、兩岸關係問題研究者

[林原]