陳帆川：《千萬別抬頭》諷美國民主引反思

電影對社會的諷刺多不勝數，能套用到香港的主要有3個，第一是媒體在社會裏的角色。劇情裏，由里安納度狄卡比奧和珍妮花羅倫斯飾演的科學家，在電視節目裏一本正經地解釋地球面臨毁滅的消息，不過主持人對於這個驚人的發現沒半點興趣，反而關心太空有沒有外星人，而且努力地將所有資訊都包裝成笑點。

至於觀眾亦對明星的兒女私情更感興趣，彗星襲地球的消息，收看率連天氣報告都不如。大家最終只關心兩名主角的外表和談吐，對他倆提出的末日警告毫不在意。而公眾對兩人的認知，也是透過「迷因」（meme）、標題黨和KOL（關鍵意見領袖）接收，非常膚淺。

第二是大眾對陰謀論的熱愛。電影所描述的世界最荒謬之處，是人類在親眼目睹彗星之前，始終拒絕相信科學，反而對在網絡散布的陰謀論照單全收。里安納度狄卡比奧在高潮戲裏也講了：「外面有許多人根本沒把我的話聽進去，因為他們有自己的政治意識形態，但是我向你們保證，我沒有特定立場，我只是告訴你們真相！」

放眼全球，包括香港，至今仍然有大批網民質疑新冠病毒的威力與疫苗效用，大家不但反政府，也盲反科學。

第三是故作中立、模糊真相。筆者最喜歡的一段，就是隱藏人物、「美國隊長」基斯伊雲斯的出現。他既支持「抬頭」，也支持「低頭」，惺惺作態地說：「我覺得作為一個國家，大家需要停止爭拗和佔據道德高地，就和平共處吧！」同場記者的回應更加「啜核」：「真令人耳目一新！我想我們對政治都感到煩厭了。」

這種在大是大非之前故作中立、模糊真相的人，實質只是趁機弄個爆谷片賺錢罷了。類似的在亂世裏大撈一筆的人，香港人還會陌生嗎？

這個時代 真相或沒人管

說真話的人，永遠最聲嘶力竭，然後大家就會嚷着要他們冷靜。少數人乘機收割利益，多數人其實人云亦云，搶着批評滋事者搞亂社會，自覺看透世事，其實大難臨頭而不自知。但你留意一下，電影裏到最尾，都沒有人對於沒有相信主角而感到後悔，只是繼續沉迷在自己的同溫層，度過最後一夜。或者在這個時代，好人沒好報，真相沒人管，大家在世界末日還記得的，是誰和誰離婚了。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]