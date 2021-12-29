李宇陽：八九風波已定性 國家制度喊不倒——移除六四雕塑的思考

毋須過度解讀校方做法

32年前春夏之交發生的那場政治風波，在中國內地已漸被淡忘、走入歷史，但在海外卻仍是很多人的心結。而香港因其獨特的政治社會環境，以及與內地息息相關的緊密聯繫，成了每年舉辦大型紀念六四活動的城市（截至2020年），「維園燭光集會」也幾乎成了香港每年6月的傳統。

換句話說，紀念六四已成為香港老一代人的集體回憶，但對新生代來說可有可無，以至近幾年部分大學學生會質疑，香港是否還需要舉辦紀念六四的活動？其實，紀念六四對港人來說，到底意味什麼？是對已故人士的悼念，還是對建設民主中國的嚮往，抑或是對港人核心價值的守望？如今，也許大學移除了部分港人觀感上的紀念，但仍無法消減部分市民心底裏的吶喊。

港人紀念的運動是何性質？

其實港人紀念的，到底是一場什麼性質的運動？常見到有人將2019年6月發生的修例風波與1989年6月發生的政治風波拿來對比，雖然兩者不能相提並論，但仍有一些共通之處可供參考——運動早期都是和平理性的，到運動中後期開始出現暴力違法行為；運動初衷都是美好、滿懷理想的，但到中後期開始出現反對當局施政、欲推翻現有政權的情况。對六四運動的評價，歷史檔案早已給出官方定性。

1989年6月9日，鄧小平在接見首都戒嚴部隊軍以上幹部時發表講話：「這場風波遲早要來。這是國際的大氣候和中國自己的小氣候所決定了的，是一定要來的，是不以人們的意志為轉移的……事情一爆發出來，就很明確。他們的根本口號主要是兩個，一是要打倒共產黨，一是要推翻社會主義制度。他們的目的是要建立一個完全西方附庸化的資產階級共和國。」

2021年11月16日，新華社刊發《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》（中共十九屆六中全會確立的中共史上「第三份歷史決議」），文件指出「20世紀80年代末90年代初，蘇聯解體、東歐劇變。由於國際上反共反社會主義的敵對勢力的支持和煽動，國際大氣候和國內小氣候導致1989年春夏之交我國發生嚴重政治風波。黨和政府依靠人民，旗幟鮮明反對動亂，捍衛了社會主義國家政權，維護了人民根本利益」。

紀念六四是港人言論自由、集會自由的權利，不過，《香港人權法案條例》第17條「和平集會的權利」明確表示，基於「維護國家安全或公共安寧、公共秩序、維持公共衛生或風化、或保障他人權利自由所必要者」，可限制此種權利。筆者也相信，就算再給六四集會主辦方支聯會20餘年，繼續舉辦「維園燭光集會」、高叫「結束一黨專政」口號，也不會改變國家制度、社會性質。

「國家不能亂」成為國民共識

如今回看，六四事件之後中國的發展歷程，與東歐「蘇東波」、顏色革命後各國的遭遇，尤其是俄羅斯與烏克蘭，兩相對比，可見天淵之別。維護社會繁榮與穩定、國家不能亂，已成為當今中國的國民共識。在那場關係黨和國家前途命運的重大鬥爭中，在政治風波的關鍵時刻，旗幟鮮明地採取果斷措施制止動亂，穩定國內局勢，是正確的。正如我們無法假設，修例風波若持續至今，會對香港社會帶來什麼後果影響。有些事情，及時止損，總好過放任自流。

作者是香港青年時事評論員協會成員

[李宇陽]